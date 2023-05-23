O meio milhão de crianças sem comida e educação no maior campo de refugiados do mundo

Em setembro de 2017, Anwar Sadiq tinha apenas algumas horas de vida quando uma equipe da BBC conheceu sua família em um campo de refugiados em Bangladesh.

Cinco anos depois, o menino que veio ao mundo nas circunstâncias mais precárias ainda vive em meio à fome, doenças e traumas, com pouca perspectiva de que as coisas melhorem.

Cerca de um milhão de refugiados Rohingya que fugiram de Mianmar vivem em cabanas de bambu com coberturas de lona em Cox's Bazar, o maior campo de refugiados do mundo.

Recentemente Bangladesh foi atingida pelo ciclone Mocha, trazendo ainda medo aos que vivem no campo de refugiados.