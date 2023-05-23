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O meio milhão de crianças sem comida e educação no maior campo de refugiados do mundo

Cerca de um milhão de refugiados Rohingya que fugiram de Mianmar vivem em cabanas de bambu com coberturas de lona em Cox's Bazar, o maior campo de refugiados do mundo.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

23 mai 2023 às 18:28

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 18:28

Em setembro de 2017, Anwar Sadiq tinha apenas algumas horas de vida quando uma equipe da BBC conheceu sua família em um campo de refugiados em Bangladesh.
Cinco anos depois, o menino que veio ao mundo nas circunstâncias mais precárias ainda vive em meio à fome, doenças e traumas, com pouca perspectiva de que as coisas melhorem.
Cerca de um milhão de refugiados Rohingya que fugiram de Mianmar vivem em cabanas de bambu com coberturas de lona em Cox's Bazar, o maior campo de refugiados do mundo.
Recentemente Bangladesh foi atingida pelo ciclone Mocha, trazendo ainda medo aos que vivem no campo de refugiados.
O governo de Bangladesh sequer permitia que os refugiados deixem seus acampamentos.

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