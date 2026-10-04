O governador da 'ala liberal' do PT reeleito com 70% votos, recorde no país

O PT do Piauí, Estado que deu a maior votação a Lula em 2022 (74,3% dos votos), hoje já tem espaço no primeiro escalão do governo, com nomes como o ex-governador e padrinho político de Fonteles, Wellington Dias, como ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e coordenador da campanha de Lula. Ex-secretário de Fonteles, Chico Lucas é o atual secretário nacional de Segurança Pública.