BBC Brasil

Nova Zelândia: o que se sabe sobre tiroteio com mortes em cidade de estreia da Copa do Mundo Feminina

Segundo o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, não foram identificados motivos ideológicos ou políticos por trás da ação do atirador, que morreu pouco depois da abordagem policial.

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 05:41

BBC News Brasil

20 jul 2023 às 05:41
O primeiro-ministro Chris Hipkins garantiu que situação foi controlada e afirmou que torneio seguirá como planejado Crédito: Reuters
Um tiroteio deixou duas pessoas mortas em um canteiro de obras no centro da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, na manhã de quinta-feira (20) em horário local (tarde de quarta-feira, 19, no Brasil).
Outras seis pessoas, incluindo policiais, ficaram feridas. O atirador morreu após o incidente, ocorrido às 07h22 no horário local (16h22 de quarta em Brasília) — poucas horas antes de Auckland sediar a partida de abertura da Copa do Mundo Feminina.
A partida, entre a Nova Zelândia e a Noruega, será realizada no estádio de Eden Park.
O primeiro-ministro Chris Hipkins afirmou que o torneio seguirá conforme o planejado e que o público pode ter certeza de que a polícia neutralizou a ameaça.
Hipkins informou que não há qualquer motivo político ou ideológico identificado por trás do ataque — que não está sendo considerado um ato de terrorismo.
O primeiro-ministro acrescentou que o criminoso estava armado com uma espingarda de ação por bombeamento.
“Esse tipo de situação acontece rapidamente e as ações daqueles que arriscam suas vidas para salvar outras são nada menos que heróicas”, disse Hipkins, referindo-se ao trabalho dos "bravos homens e mulheres da polícia da Nova Zelândia que correram para o tiroteio".
Segundo o prefeito de Auckland, Wayne Brown, todas as jogadoras, funcionárias e funcionários da Fifa e das seleções estão seguros.
A polícia diz ter ouvido relatos de uma pessoa disparando uma arma de fogo dentro do canteiro de obras. O atirador se moveu pela área e continuou atirando.
O homem então entrou em um poço de elevador e a polícia tentou abordá-lo.
Outros tiros foram disparados pelo homem, e ele foi encontrado morto pouco tempo depois, segundo a polícia.
As autoridades afirmam que o incidente não é considerado um risco à segurança nacional.
Após o tiroteio, houve um forte reforço policial na região, que não fica muito longe da orla e de atrações montadas para a Copa.

