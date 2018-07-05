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"Como se fosse a primeira vez"

Mulher se apaixona novamente por marido após sofrer amnésia

Angela Sartin-Hartung perdeu todas as memórias do seu casamento após acidente

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 14:33
Angela Sartin-Hartung (à direita) foi atropelada por um carro da polícia enquanto atravessava a rua em 2013. Quando ela acordou de um coma, ela não sabia que era casada com Jeff Hartung (à esquerda) Crédito: Reprodução/Facebook
Quem assistiu a filmes como Para Sempre e Como Se Fosse a Primeira Vez pode achar que a história a seguir é ficção, mas aconteceu na vida real. Em 2013, a norte-americana Angela Sartin-Hartung foi atropelada e teve um trauma cerebral com consequências sérias: ela perdeu todas as memórias do casamento de 12 anos que teve com Jaff Hartung.
O cruzamento onde a mulher foi atropelada por um carro policial é visto na York Avenue e na 72nd Street Crédito: Reprodução/Facebook
Ela me olhava e perguntava porque eu estava no quarto, disse Hartung para a emissora norte-americana ABC, lembrando de quando Angela estava internada no hospital. Ela reaprendeu a confiar em mim porque eu estava lá todos os dias, mais até que o médico. Em um momento ela achou que eu era o médico, continuou.
Segundo o neurologista Kirk Lercher, que cuidou de Angela, ela sofreu uma amnésia extensa: pensava que ainda era casada com seu primeiro marido, que havia morrido em 1998, e que seu filhos, hoje na universidade, ainda eram bebês. Ela perdeu um pedaço bem grande da vida dela, comentou.
Ao voltar para casa, Hartung colocou fotos espalhadas pela casa para ajudar Angela a ver de novo o que havia acontecido nos anos em que ela perdeu as lembranças. Eles também faziam passeios juntos por Nova York, em lugares onde eles habitualmente iam, para tentar recuperar as memórias.
Sartin-Hartung disse que se apaixonou pelo marido mais uma vez Crédito: Reprodução/Facebook
Era divertido ir para diferentes lugares, nós andávamos por uma rua e ela se lembrava de uma loja, então nós entrávamos nela, contou Hartung. Fizemos isso por meses e meses e fomos reconstruindo nosso relacionamento desse jeito, disse.
Tudo era um encontro. Íamos a um supermercado e parecia um encontro, foi divertido fazer isso porque ele é um cara sensacional, disse Angela. O casal agora planeja realizar um novo casamento, no Central Park, em Nova York, para fazer novas lembranças da cerimônia.

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