Mulher condenada à morte por afogar dois homens morre engasgada no Japão

Miyuki Ueta morreu após se engasgar com a própria comida Crédito: Redes sociais | YouTube

Uma presa que aguardava execução por assassinar dois homens morreu no sábado (14) depois de se engasgar com sua própria comida, conforme informou o Ministério da Justiça do Japão no domingo (15).

De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, Miyuki Ueta, de 49 anos, havia sido condenada à morte por drogar, roubar e afogar um motorista de caminhão e um dono de uma loja de eletrônicos em outubro de 2009 na região de Tottori. Sua sentença de morte foi expedida em 2017.

A mulher, que supostamente devia dinheiro às vítimas de seus crimes, estava detida na Casa de Detenção de Hiroshima. A causa da morte foi confirmada por um médico externo que examinou seu corpo.

Mais de 100 japoneses à espera de execução de pena de morte

Após a morte de Ueta, 105 pessoas permanecem encarceradas com sentença de morte finalizada no Japão, acrescentou o Ministério da Justiça japonês.