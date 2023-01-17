Mulher condenada à morte por afogar dois homens morre engasgada no Japão

Uma presa que aguardava execução por assassinar dois homens morreu no sábado (14) depois de se engasgar com sua própria comida, conforme informou o Ministério da Justiça do Japão no domingo (15).
De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, Miyuki Ueta, de 49 anos, havia sido condenada à morte por drogar, roubar e afogar um motorista de caminhão e um dono de uma loja de eletrônicos em outubro de 2009 na região de Tottori. Sua sentença de morte foi expedida em 2017.
A mulher, que supostamente devia dinheiro às vítimas de seus crimes, estava detida na Casa de Detenção de Hiroshima. A causa da morte foi confirmada por um médico externo que examinou seu corpo.
Mais de 100 japoneses à espera de execução de pena de morte
Após a morte de Ueta, 105 pessoas permanecem encarceradas com sentença de morte finalizada no Japão, acrescentou o Ministério da Justiça japonês.
Em julho, Tomohiro Kato, um ex-funcionário de escritório de 39 anos, foi o único executado de 2022. O homem foi sentenciado à morte por matar sete pessoas e ferir outras dez durante um tumulto no distrito de Akihabara, em Tóquio, em 2008.