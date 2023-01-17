Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mulher condenada à morte por afogar dois homens morre engasgada no Japão
Com a própria comida

Mulher condenada à morte por afogar dois homens morre engasgada no Japão

Miyuki Ueta, de 49 anos, havia sido condenada à morte por drogar, roubar e afogar um motorista de caminhão e um dono de uma loja de eletrônicos em outubro de 2009; ela supostamente devia dinheiro às vítimas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2023 às 18:04

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 18:04

Miyuki Ueta morreu após se engasgar com a própria comida
Miyuki Ueta morreu após se engasgar com a própria comida Crédito: Redes sociais | YouTube
Uma presa que aguardava execução por assassinar dois homens morreu no sábado (14) depois de se engasgar com sua própria comida, conforme informou o Ministério da Justiça do Japão no domingo (15).
De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, Miyuki Ueta, de 49 anos, havia sido condenada à morte por drogar, roubar e afogar um motorista de caminhão e um dono de uma loja de eletrônicos em outubro de 2009 na região de Tottori. Sua sentença de morte foi expedida em 2017.
A mulher, que supostamente devia dinheiro às vítimas de seus crimes, estava detida na Casa de Detenção de Hiroshima. A causa da morte foi confirmada por um médico externo que examinou seu corpo.
Mais de 100 japoneses à espera de execução de pena de morte
Após a morte de Ueta, 105 pessoas permanecem encarceradas com sentença de morte finalizada no Japão, acrescentou o Ministério da Justiça japonês.
Em julho, Tomohiro Kato, um ex-funcionário de escritório de 39 anos, foi o único executado de 2022. O homem foi sentenciado à morte por matar sete pessoas e ferir outras dez durante um tumulto no distrito de Akihabara, em Tóquio, em 2008.

Veja Também

China tem queda na população pela primeira vez em 61 anos

Policial e passageiros ficam feridos durante ataque a faca em Paris

Fotos em redes sociais ajudaram na prisão de invasores do Capitólio em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Japão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados