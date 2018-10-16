Morre Paul Allen, co-fundador da Microsoft

Paul Allen morreu aos 65 anos após lutar contra o câncer; executivo criou Microsoft ao lado de Bill Gates Crédito: Reprodução | Instagram

O co-fundador da Microsoft, Paul Allen, morreu nesta segunda-feira (15), após complicações com o câncer. Allen anunciou no mês passado que estava fazendo tratamento contra linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que já tinha sofrido e se livrado nove anos antes. O executivo tinha 65 anos e atuou à frente da Microsoft por anos.

A morte do executivo foi confirmada pela família. Jody Allen, irmã de Paul, disse ao site da CNBC que o executivo era um indivíduo notável em todos os níveis.

"Para todas as demandas em sua agenda, sempre houve tempo para a família e os amigos. Neste momento de perda e pesar para nós - e tantos outros - estamos profundamente gratos pelo cuidado e preocupação que demonstrou todos os dias, disse Jody ao lembrar que Allen atuava como um grande filantropo dos Estados Unidos.

O executivo esteve por anos à frente da Microsoft, deixando o posto de presidente executivo quando descobriu pela primeira vez que estava com a doença.