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Complicações com câncer

Morre Paul Allen, co-fundador da Microsoft

O executivo anunciou no mês passado que retomou o tratamento do linfoma não-Hodgkin; ele já havia vencido a doença nove anos antes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 23:13

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 23:13

Paul Allen morreu aos 65 anos após lutar contra o câncer; executivo criou Microsoft ao lado de Bill Gates Crédito: Reprodução | Instagram
O co-fundador da Microsoft, Paul Allen, morreu nesta segunda-feira (15), após complicações com o câncer. Allen anunciou no mês passado que estava fazendo tratamento contra linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que já tinha sofrido e se livrado nove anos antes. O executivo tinha 65 anos e atuou à frente da Microsoft por anos.
A morte do executivo foi confirmada pela família. Jody Allen, irmã de Paul, disse ao site da CNBC que o executivo era um indivíduo notável em todos os níveis.
"Para todas as demandas em sua agenda, sempre houve tempo para a família e os amigos. Neste momento de perda e pesar para nós - e tantos outros - estamos profundamente gratos pelo cuidado e preocupação que demonstrou todos os dias, disse Jody ao lembrar que Allen atuava como um grande filantropo dos Estados Unidos.
O executivo esteve por anos à frente da Microsoft, deixando o posto de presidente executivo quando descobriu pela primeira vez que estava com a doença.
Allen também já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Nesta segunda-feira ele ficou ocupava o 44º lugar na lista de bilionários da Forbes em 2018, com patrimônio estimado em mais de US $ 20 bilhões. Allen também era o dono do Portland Trail Blazers da NBA, o Seattle Seahawks da NFL e tinha uma participação no time de futebol Sounders de Seattle.

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