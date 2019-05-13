Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Morre deputado argentino baleado em frente ao Congresso
Argentina

Morre deputado argentino baleado em frente ao Congresso

A polícia deteve seis pessoas, entre elas os dois supostos agressores que estavam em um automóvel quando fizeram os disparos

Publicado em 

13 mai 2019 às 10:28

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 10:28

Deputado da Argentina, Héctor Olivares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O deputado argentino Héctor Olivares, vítima de um ataque a tiros em frente ao Congresso na quinta-feira (9), morreu neste domingo (12), no hospital em razão dos ferimentos provocados pelo atentado, no qual morreu seu assessor Miguel Yadón.
A polícia deteve seis pessoas, entre elas os dois supostos agressores que estavam em um automóvel quando fizeram os disparos. As autoridades atribuem o ataque a razões pessoais, não políticas, e creem que o alvo era Yadón. Os investigadores tentam determinar se Yadón teria sido realmente alvo do ataque por suas atividades antes de chegar ao cargo público - ele era empresário do ramo de transportes.
O presidente provisório do Senado da Argentina, Federico Pinedo, lamentou a morte de Olivares e enviou um "forte abraço" à família dele, amigos e correligionários. Pinedo integra a coalizão governista Cambiemos, da qual Olivares também participava. O deputado foi ferido na região abdominal e a bala atingiu seu fígado, cólon, pâncreas e as vias biliares.
O ataque ocorreu por volta das 7 horas, quando atiradores abriram fogo de dentro de um automóvel contra Olivares e Yadón enquanto os dois caminhavam pela praça localizada em frente ao Congresso. O local é monitorado 24 horas por uma grande quantidade de câmeras e é comum a presença de policiais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados