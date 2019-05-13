Morre deputado argentino baleado em frente ao Congresso

Deputado da Argentina, Héctor Olivares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O deputado argentino Héctor Olivares, vítima de um ataque a tiros em frente ao Congresso na quinta-feira (9), morreu neste domingo (12), no hospital em razão dos ferimentos provocados pelo atentado, no qual morreu seu assessor Miguel Yadón.

A polícia deteve seis pessoas, entre elas os dois supostos agressores que estavam em um automóvel quando fizeram os disparos. As autoridades atribuem o ataque a razões pessoais, não políticas, e creem que o alvo era Yadón. Os investigadores tentam determinar se Yadón teria sido realmente alvo do ataque por suas atividades antes de chegar ao cargo público - ele era empresário do ramo de transportes.

O presidente provisório do Senado da Argentina, Federico Pinedo, lamentou a morte de Olivares e enviou um "forte abraço" à família dele, amigos e correligionários. Pinedo integra a coalizão governista Cambiemos, da qual Olivares também participava. O deputado foi ferido na região abdominal e a bala atingiu seu fígado, cólon, pâncreas e as vias biliares.