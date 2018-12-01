Morre, aos 94 anos, o ex-presidente americano George H. W. Bush

O ex-presidente americano George H. W. Bush morreu nesta sexta-feira (30), nos Estados Unidos Crédito: Wikimedia

Morreu, aos 94 anos, o ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush. A notícia da morte do 41º líder norte-americano foi compartilhada pelo filho, o também ex-presidente George W. Bush, em um perfil nas redes sociais no fim da noite desta sexta-feira (30), horário local dos EUA: "Jeb, Neil, Marvin, Doro e eu anunciamos com tristeza que, depois de 94 anos extraordinários, nosso querido pai morreu", diz um trecho do comunicado. As circunstâncias da morte não foram informadas, mas Bush sofria de Parkinson e foi internado, em abril, para tratar de uma infecção que se espalhou pelo sangue.

A morte ocorreu menos de oito meses depois da de sua esposa, Barbara Bush, de 92 anos. Os dois ficaram casados por 73 anos. O ex-presidente ocupou a Casa Branca entre 1989 e 1993.

Republicano, Bush se destacou durante seu único mandato por ter decidido pela intervenção das forças norte-americanas no Iraque durante a guerra do Golfo, depois que as forças de Saddam Hussein invadiram o Kuwait. Antes de ocupar a presidência, ele foi vice-presidente durante os oito anos da administração Reagan, diretor da CIA e congressista.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro e eu anunciamos com tristeza que, depois de 94 anos extraordinários, nosso querido pai morreu. George H. W. Bush era um homem do mais alto nível e o melhor pai que um filho ou filha poderia pedir. Toda a família Bush é profundamente grata por sua vida e amor, pela compaixão daqueles que se preocuparam e oraram pelo papai, e pelas condolências dos amigos", diz o texto.

George Herbert Walker Bush nasceu em Milton, Massachusetts, em 12 de junho de 1924. Pouco depois, sua família, que era muito rica, mudou-se para o subúrbio de Nova York, onde ele foi criado. Bush estudou em escolas privadas, foi líder estudantil e, após se formar no ensino médio, alistou-se no exército para servir na Segunda Guerra Mundial.

Aos 18 anos, ele se tornou um dos mais jovens pilotos da história do país e serviu em 58 missões. Em uma delas, foi abatido por japoneses e teve que ser resgatado das águas do Pacífico por um submarino dos EUA. Bush chegou ao cargo de tenente antes de ser liberado com o fim da guerra.

Ele era o mais velho ex-presidente vivo dos Estados Unidos. Seu filho, George W. Bush, também seguiu carreira política e foi eleito presidente dos EUA. Ocupuou o cargo entre os anos de 2001 e 2009.

Reações de Trump e Obama

Também por meio de redes sociais, o atual presidente dos EUA, Donald Trump, homenageou Bush ao destacar a carreira do republicano:

"Melania e eu nos unimos à nação para chorar a perda do ex-presidente. Com sua essencial autenticidade, o presidente Bush inspirou gerações de compatriotas americanos”, postou Trump em seu perfil no Twitter.

Obama visitou George H. W. Bush em sua residência em Houston no início desta semana, no que foi descrito como uma intensificação do que já era uma amizade calorosa. Na sexta-feira, Obama, o 44º presidente, disse em um comunicado que os EUA haviam "perdido um servo patriota e humilde".