Morre aos 90 anos o Nobel de Química japonês Osamu Shimomura

Shimomura, que ganhou o prêmio ao lado dos americanos Martin Chalfie e Roger Tsien, morreu na cidade de Nagasaki, no sudoeste de, no dia 19, segundo o jornal Asahi. O japonês foi a primeira pessoa a isolar e descrever a proteína verde fluorescente de um exemplar de gelatina cristal (Aequorea victoria), uma medusa bioluminiscente, feito realizado em 1962. A descoberta permitiu criar uma ferramenta que os pesquisadores usam para rastrear o movimento de moléculas dentro de uma célula.