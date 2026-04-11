Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Crédito: NASA via Getty Images

A missão Artemis II da Nasa enviou com sucesso quatro astronautas para uma volta ao redor do lado oculto da Lua e os trouxe de volta em segurança à Terra.

A nave Orion teve um desempenho exemplar, e as imagens captadas pelos astronautas encantaram toda uma nova geração com as possibilidades das viagens espaciais.

Mas isso significa que as crianças fascinadas pela missão poderão viver e trabalhar na Lua durante suas vidas? Talvez até ir a Marte, como promete o programa Artemis?

Pode parecer mesquinho dizer isso, mas dar a volta na Lua foi relativamente fácil. A parte realmente difícil ainda está por vir, portanto a resposta é "talvez, talvez não."

Uma nave lunar da era Apollo – minúscula em comparação com o que está planejado para o próximo pouso na Lua Crédito: NASA

Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pousar na Lua, em julho de 1969, muitos presumiram que aquilo era apenas o começo e que, em breve, as pessoas estariam vivendo e trabalhando no espaço.

Isso não aconteceu porque o programa Apollo nasceu não de um amor pela exploração, mas da Guerra Fria, para demonstrar a superioridade dos Estados Unidos sobre a União Soviética. Esse feito foi alcançado com o "pequeno passo" de Armstrong ao sair de seu módulo lunar – missão cumprida.

Apenas alguns anos depois de ele fincar a bandeira americana na superfície lunar, os índices de audiência de TV das missões seguintes despencaram e futuras missões Apollo foram canceladas.

Desta vez, a ambição declarada da Nasa é diferente. O administrador Jared Isaacman apresentou planos para um pouso lunar tripulado por ano, a partir de 2028, com a quinta missão Artemis – planejada para mais tarde nesse mesmo ano – marcando o início do que a agência chama de sua base lunar.

Arte conceitual mostrando como a Nasa planeja construir uma base lunar com seus parceiros internacionais Crédito: ESA/P. Carril

Parece ficção científica, mas estas são as palavras de um importante ator do setor espacial lidando com fatos científicos: "A economia da Lua vai se desenvolver", disse Josef Aschbacher, diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA).

"Levará tempo para montar os vários elementos, mas ela vai se desenvolver."

Mas, como disse o comandante da Apollo 13 quando sua nave apresentou uma falha a caminho da Lua: "Houston, tivemos um problema...".

O problema do módulo de pouso

Para colocar botas na superfície lunar, a Nasa precisa de um módulo de pouso. A agência espacial americana contratou duas empresas privadas para construí-los: a SpaceX, de Elon Musk, cuja versão lunar do foguete Starship terá 35 metros de altura, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, cuja nave Blue Moon Mark 2 é mais compacta, mas igualmente ambiciosa.

Ambas estão muito atrasadas em relação ao cronograma.

O próprio Escritório do Inspetor-Geral da Nasa expôs o quadro de forma contundente em um relatório publicado em 10 de março. A Starship lunar da SpaceX está pelo menos dois anos atrasada em relação à data original de entrega, com novos atrasos esperados.

A Blue Moon, da Blue Origin, está pelo menos oito meses atrasada, com quase metade dos problemas apontados em uma revisão de projeto de 2024 ainda sem solução mais de um ano depois.

Esses módulos de pouso são muito diferentes do compacto módulo Eagle que levou Armstrong e Aldrin à superfície em 1969 e que era apenas grande o suficiente para transportar dois homens, coletar algumas rochas e retornar.

Os novos módulos precisam transportar quantidades muito significativas de infraestrutura – equipamentos, veículos pressurizados e os primeiros componentes de uma base. E carregar toda essa massa exige enormes quantidades de propelente, muito mais do que pode ser lançado em um único foguete.

Ilustração mostrando o módulo de pouso da SpaceX, de Elon Musk. Ainda não foi construído, mas deve ser testado no próximo ano... Crédito: SpaceX

.. e a Blue Moon, da Blue Origin, de Jeff Bezos, que também está atrasada Crédito: Blue Origin

O programa Artemis pretende armazenar todo esse propelente em um depósito que ficará em órbita ao redor da Terra e será reabastecido por mais de 10 voos separados de naves-tanque, todos lançados em intervalos regulares ao longo de meses. O plano parece elegante, mas é extremamente difícil.

Manter oxigênio líquido e metano super-resfriados estáveis no vácuo do espaço e depois transferi-los entre naves é um dos desafios de engenharia mais exigentes do programa.

"Do ponto de vista da física, faz sentido", diz Simeon Barber, cientista espacial da Open University.

Mas ele ressalta que o lançamento da Artemis II foi adiado duas vezes este ano antes de finalmente decolar por causa de problemas de abastecimento. "Se é difícil fazer isso na plataforma de lançamento, vai ser muito mais difícil fazer em órbita", afirma.

A próxima missão Artemis – a Artemis III – foi projetada para testar como a cápsula tripulada Orion se acopla em órbita terrestre a um ou a ambos os módulos de pouso. Ela está programada para meados de 2027.

Considerando que a Starship ainda não completou um voo orbital bem-sucedido e que o foguete New Glenn, da Blue Origin, realizou apenas dois lançamentos, essa meta parece, como diz Barber, "uma tarefa muito íngreme".

A nova corrida espacial

A Nasa manteve sua meta de 2028 para o primeiro pouso lunar da Artemis em parte por razões políticas – agora ela se alinha à política espacial renovada do presidente Trump, que pede que americanos voltem à superfície lunar até 2028, um prazo que cai dentro de seu atual mandato, que termina naquele ano.

Analistas independentes não acreditam que a meta seja realista. Mas o Congresso apoiou a data com bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes, em parte porque há um novo concorrente no horizonte.

Um voo de teste do foguete Longa Marcha 10 da China, o veículo projetado para levar astronautas chineses à Lua Crédito: VCG / China Manned Space Agency

A emergência da China neste século como uma superpotência econômica e militar também acelerou rapidamente suas capacidades espaciais, e o país agora tem o objetivo declarado de pousar um astronauta na Lua por volta de 2030.

Se o cronograma da Artemis escorregar, como muitos especialistas acreditam que acontecerá, a China pode chegar à Lua primeiro. Sua abordagem é mais simples. Ela usa dois foguetes, um módulo de tripulação separado e um módulo de pouso, e evita a complexidade do reabastecimento em órbita do plano americano.

Marte – o sonho distante

Além da Lua está Marte.

Musk falou em levar humanos ao Planeta Vermelho antes do fim desta década.

Muitos especialistas acreditam que isso é muito mais provável apenas na década de 2040, no mínimo.

A viagem por si só – de sete a nove meses, atravessando intensa radiação e sem possibilidade de resgate – apresenta desafios que superam em muito qualquer coisa envolvida em chegar à Lua.

A atmosfera rarefeita de Marte torna o pouso de uma nave tripulada de grande porte – e depois sua decolagem – um problema de complexidade impressionante.

Marte espera, mas seria um passo longe demais para a exploração humana? Crédito: NASA

A missão Artemis II colocou os voos espaciais tripulados de volta na agenda. Empresas privadas estão construindo foguetes e módulos de pouso com verdadeira urgência. A Europa está debatendo ativamente até que ponto deve se envolver.

Enquanto dirigia pelo Centro Espacial Kennedy após o lançamento da missão Artemis, fiquei impressionado com os novos edifícios erguidos pela Blue Origin e outros em construção pela SpaceX: infraestruturas do setor privado situadas bem próximas a uma agência governamental que outrora enviou astronautas à Lua.

Mesmo que os cronogramas sofram atrasos, essa nova parceria dá a sensação de que algo especial está acontecendo na costa da Flórida — e a Nasa já recuperou um pouco do seu antigo brilho.

O astronauta da ESA Alexander Gerst disse certa vez a Aschbacher, após retornar da Estação Espacial Internacional, que a vista do espaço muda tudo.

Gerst disse ao chefe da ESA que gostaria que todos os oito bilhões de pessoas na Terra pudessem ir ao espaço pelo menos uma vez e ver o que ele viu: um planeta pequeno, frágil e belo, que não é cuidado nem de longe como deveria pela espécie que tem a sorte de viver nele.

"Isso", diz Aschbacher, "criaria uma vida muito diferente no planeta Terra."