Migrantes, sem-teto, presos e pessoas trans: os convidados especiais que receberam papa Francisco em sua última morada

A chegada do caixão de Francisco à Basílica de Santa Maria Maior Crédito: Reuters

Os excluídos da sociedade sempre estiveram no centro do pontificado do papa Francisco e foram os últimos a se despedir dele no que a partir de hoje será seu local de descanso final, a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

Um grupo de cerca de 40 migrantes, prisioneiros, pessoas trans e moradores de rua, carregando rosas brancas, esperou em silêncio a chegada dos restos mortais do pontífice nos degraus que levam à basílica romana.

Ali, formando uma espécie de guarda de honra, dentro do recinto cercado do templo, eles prestaram suas últimas homenagens a um pontífice que se lembrou deles mesmo após sua morte

Uma multidão que incluía poderosos e líderes mundiais tinha acabado de se despedir de Francisco na Praça de São Pedro.

Mas os últimos a acompanhar Francisco em sua viagem final foram aqueles que sempre estiveram no centro de sua pregação: os deserdados da sociedade.

"Os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca esquecê-los", como reconheceu o próprio Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio escolheu seu nome papal quando foi eleito para liderar a Santa Sé em 2013, em homenagem ao radical São Francisco de Assis , o santo nascido no final do século 12 que é um símbolo de paz, austeridade e serviço aos pobres.

O grupo foi organizado pela instituição de caridade Caritas e pela comunidade de Sant'Egidio, que explicou que alguns de seus membros prestariam homenagem a Francisco antes de seu enterro.

Antonio Siracusa, uma das pessoas que acolheu o Papa Francisco na sua chegada à Basílica de Santa Maria Maior Crédito: Reuters

Segundo a comunidade, seriam "os pobres que o conheceram e o amaram durante seu pontificado" e que estariam ao seu lado.

"Desde os refugiados que chegaram de avião da ilha de Lesbos, até aqueles que estavam em campos no Chipre e que chegaram à Itália graças aos corredores humanitários, ou os muitos sem-teto que o conheceram, como aqueles que foram acolhidos ao lado do Vaticano, no Palazzo Migliori, que foi confiado à Comunidade em novembro de 2019", citou a Caritas.

Ao chegar a Santa Maria Maior, o caixão de Francisco foi guiado em procissão por um crucifixo, carregado nos ombros dos sediários pontifícios — membros da corte papal que atuam como "faz-tudo" para serviços braçais no Vaticano.

Antes de seu sepultamento em uma cova simples no chão, como ele desejava, os restos mortais do papa foram levados para a Capela Paulina para repousar por alguns momentos diante do olhar da Virgem conhecida como Salus Populi Romani (a Protetora do Povo Romano).

Entre aquela capela e a Capela Sforzesca repousa agora o caixão de Francisco, cujo sepultamento foi precedido pelo canto de quatro salmos antes de uma oração final.

Seu caixão foi colocado no túmulo e aspergido com água benta enquanto o Regina Caeli, uma oração frequentemente cantada para expressar alegria na Páscoa, era entoado.