Menino descobre fóssil de 90 milhões de anos na Colômbia

Fóssil de peixe de 90 milhões de anos Crédito: Reprodução / Oksana Vernygora

A visita de uma família de turistas ao Monastério da Candelária, em Ráquira, na Colômbia, rendeu uma importante descoberta paleontológica. Com olhar apurado, um menino de 10 anos identificou os traços de um esqueleto de peixe em duas pedras do calçamento em frente à igreja. Análises posteriores identificaram o fóssil, batizado como Candelarhynchus padillai, um peixe que viveu há 90 milhões de anos e nunca havia sido relatado na região tropical da América do Sul.

"Um garoto estava entrando no monastério para um tour quando notou o formato de um peixe em pedras no chão", contou Javier Luque, pesquisador da Universidade de Alberta, no Canadá, e coautor do estudo publicado no Journal of Systematic Palaeontology. "Ele tirou uma foto e, alguns dias depois, a mostrou a funcionários do Centro de Investigações Paleontológicas, um museu local com quem colaboramos para a proteção e o estudo de fósseis na região".

FÓSSIL PRATICAMENTE INTACTO

Os funcionários do museu imediatamente reconheceram o fóssil de um peixe e encaminharam a imagem a pesquisadores de Alberta. Alisson Murray, professor de ciências biológicas na universidade, viajou para a Colômbia para ajudar nas investigações. O primeiro passo foi refazer o percurso do jovem turista para tentar localizar as pedras. Eles encontraram o fóssil praticamente intacto.

"É raro encontrar um fóssil tão completo de um peixe desta época do período Cretáceo. Peixes de águas profundas são difíceis de serem recuperados, assim como aqueles de ambientes de águas rápidas", comentou Oksana Vernygora, autora principal do estudo. "Mas o que mais me surpreendeu foi o fato de, após passar 15 anos na calçada, ainda estar intacto. Isso é fantástico".

Após a localização do fóssil, os pesquisadores conseguiram identificar o fornecedor das pedras usadas na construção do calçamento, uma pedreira a cerca de 30 minutos de Ráquira. Com permissão do Monastério, elas foram retiradas do calçamento e levadas para estudos e preservação.

O C. padillai foi classificado como pertencente à extinta família Dercetidae, de peixes alongados, com grandes mandíbulas, que viviam nos oceanos durante o fim do Cretáceo. Fósseis já foram encontrados na Europa, no Norte da África, na Inglaterra, no México e no Brasil. É a primeira vez que os restos de um espécime do tipo são encontrados nesta região das Américas.

"Os trópicos em todo o mundo são regiões ricas em diversidade", destacou Luque. "O interessante é que nós sabemos muito sobre a biodiversidade moderna nestas áreas, mas os registros fósseis são pouco compreendidos em comparação. Essa descoberta adiciona uma nova peça ao quebra-cabeças".

EFEITOS DAS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS

Segundo os pesquisadores, o fóssil encontrado na Colômbia difere de outros animais da família por possuir uma combinação única de características morfológicas, que incluem a falta de escamas na região abdominal, fossa pós-temporal coberta, fila única de pequenos dentes cônicos e nadadeiras peitorais relativamente grandes.

Para Oksana, a descoberta de uma espécie extinta de peixe é importante para nos lembrar sobre os efeitos das alterações ambientais que ocorreram no passado que provocaram o desaparecimento de inúmeros animais: