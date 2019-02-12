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Susto

Menino de dois anos fica preso em máquina de brinquedo nos EUA

Acidente aconteceu em um restaurante do Alabama; socorristas tiveram que desmontar a máquina para socorrer a criança pois nenhum funcionário tinha a chave

Publicado em 

12 fev 2019 às 18:01

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 18:01

Ezra Ingersoll, de 2 anos, ficou preso dentro de uma máquina de brinquedo nos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Facebook
Na última semana, a história do pequeno Ezra Ingersoll, de dois anos, ganhou os portais de notícias internacionais. Sem que a mãe percebesse, ele entrou e ficou preso dentro de uma máquina de pegar brinquedos. Somente com a ajuda dos bombeiros e da polícia foi possível tirá-lo de lá. O caso aconteceu em um restaurante de Fairhope, no Alabama, Estados Unidos.
"Minha filha correu até mim e disse 'Ezra está no jogo'. Eu não sabia que jogo, então pensei que ele tinha subido em um deles ou algo assim", contou Kelsey, mãe do garoto. Depois, ela viu que não era bem isso.
"A porta só abre... uma vez que você está dentro, não tem jeito de sair a menos que você seja muito magro", disse ela.
Ninguém no restaurante tinha uma chave da máquina, então os socorristas tiveram de desmontá-la para retirar o menino de lá. Ele saiu ileso e até ganhou um prêmio antes de se ver livre.
"Eu os conto a cada poucos minutos, apenas para ter certeza de que estão todos lá. Eu sou meio superprotetora nesse sentido, então é estranho que isso tenha acontecido", disse Kelsey.
A mãe publicou uma foto do menino no Facebook para mostrar como ele ficou e o caso repercutiu. "Só meu filho. O departamento de bombeiros e de polícia tiveram de desmontar a máquina. Ele está bem agora", escreveu na legenda.

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