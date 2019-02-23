Maduro pede a povo que o defenda em discurso em Caracas

Maduro Crédito: AVN

Enquanto manifestantes e militares entraram em confronto na fronteira entre a Venezuela e Colômbia, o ditador Nicolás Maduro fez discurso diante de uma multidão em Caracas em que prometeu defender o país de intervenções estrangeiras.

Durante a mensagem, ele anunciou que todas as representações diplomáticas colombianas devem sair em 24 horas da Venezuela.

Maduro também fez referências ao Brasil. "É o que digo a esse país, por exemplo. Mandei uma mensagem. Estamos dispostos, como sempre estivemos, a comprar todo arroz, todo leite em pé, toda a carne. Mas pagando. São somos mau pagadores. Nem mendigos. Somos gente honrada que trabalha", disse, em relação a ajuda humanitária enviada pelo Brasil à fronteira do país.

"Trazer caminhões com leite em pó?Compro agora e pago agora. Querem trazer carne? Que venham para os mercados populares", completou.

Ele também afirmou que: "Minha vida é consagrada totalmente à defesa da pátria, em qualquer circunstância. Nunca me dobrarei, sempre defenderei a minha pátria com a minha vida, se necessário for", afirmou o ditador.