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Crise

Maduro pede a povo que o defenda em discurso em Caracas

O ditador citou a ajuda humanitária brasileira e afirmou que os venezuelanos não são mendigos

Publicado em 

23 fev 2019 às 19:46

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 19:46

Maduro Crédito: AVN
Enquanto manifestantes e militares entraram em confronto na fronteira entre a Venezuela e Colômbia, o ditador Nicolás Maduro fez discurso diante de uma multidão em Caracas em que prometeu defender o país de intervenções estrangeiras.
Durante a mensagem, ele anunciou que todas as representações diplomáticas colombianas devem sair em 24 horas da Venezuela.
Maduro também fez referências ao Brasil. "É o que digo a esse país, por exemplo. Mandei uma mensagem. Estamos dispostos, como sempre estivemos, a comprar todo arroz, todo leite em pé, toda a carne. Mas pagando. São somos mau pagadores. Nem mendigos. Somos gente honrada que trabalha", disse, em relação a ajuda humanitária enviada pelo Brasil à fronteira do país.
"Trazer caminhões com leite em pó?Compro agora e pago agora. Querem trazer carne? Que venham para os mercados populares", completou.
Ele também afirmou que: "Minha vida é consagrada totalmente à defesa da pátria, em qualquer circunstância. Nunca me dobrarei, sempre defenderei a minha pátria com a minha vida, se necessário for", afirmou o ditador.
"É uma ordem que dou ao povo, aos militares patriotas, a todas as forças armadas bolivarianas. Se vocês amanhecerem um dia com a notícia de que fizeram algo com Nicolás Maduro, saiam as ruas", acrescentou.

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