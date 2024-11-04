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Eleições 2024

Kamala e Trump seguem empatados em 48% a menos de 24h da eleição, diz TIPP

Plataforma com pesquisa considerada a mais precisa do último ciclo pelo jornal americano The Washington Post aponta empate persistente; desde 26 de outubro candidatos oscilam, no máximo, um ponto percentual nas intenções de voto

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 15:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2024 às 15:07
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual vice e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, estão empatados com 48% das intenções de voto em disputa direta. A eleição ocorre nesta terça-feira, 5 de novembro.
O levantamento diário da TIPP — plataforma com a pesquisa considerada a mais precisa do último ciclo pelo jornal americano The Washington Post — aponta um empate persistente. Desde 26 de outubro os candidatos oscilam, no máximo, um ponto percentual nas intenções de voto.
Quando são considerados outros candidatos — aqueles filiados a partidos menores ou com candidatura independente, o republicano figura ligeiramente à frente de Kamala: 48,8%, contra 48,3%.
A pesquisa ainda destaca a importância dos eleitores indecisos nesta reta final da eleição. Segundo o novo levantamento, 6% dos entrevistados dizem poder mudar de ideia até o momento do voto.
As campanhas democrata e republicana trabalham, agora, para tentar angariar esses eleitores e convencer os cidadãos a votar. Nos EUA, o voto não é obrigatório, e a população pode votar antecipadamente desde outubro.
O prazo para a participação nas eleições se encerra nesta terça, data oficial do pleito americano. Segundo pesquisa do instituto Gallup publicada na última quinta-feira (31), 54% dos eleitores devem votar antecipadamente.
A expectativa apontada pelo levantamento é de que 42% dos cidadãos aptos a votar o façam somente no dia final. Essa parcela da população é o principal alvo das campanhas neste momento, em especial, nos estados-pêndulo aqueles que não demonstram clara tendência democrata ou republicana neste ciclo.
A pesquisa da TIPP entrevistou 1.411 pessoas por todo o país, de 1º a 3 de novembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.

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