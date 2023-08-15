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Javier Milei: o 'anarcocapitalista' aliado de Bolsonaro que surpreendeu em primárias na Argentina

Milei, que se autodenomina um libertário, e seu grupo La Libertad Avanza ("A Liberdade Avança", em tradução livre) lideraram a corrida presidencial com mais de 30% dos votos.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 ago 2023 às 14:08

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 14:08

Em um resultado que causou enorme surpresa na Argentina, o economista de direita radical Javier Milei foi o mais votado nas eleições primárias realizadas no domingo (13/8).
Milei, que se autodenomina um libertário, e seu grupo La Libertad Avanza ("A Liberdade Avança", em tradução livre) lideraram a corrida presidencial com mais de 30% dos votos.
Ficaram para trás as duas forças que governaram o país nas últimas duas décadas: o macrismo (Juntos por el Cambio, ou "Juntos pela Mudança"), com cerca de 28% dos votos, e a coalizão peronista-kirchnerista (Unión por la Patria, ou "União pela Pátria"), com mais de 27%.
Nosso repórter André Biernath traz mais detalhes sobre o candidato. Confira.

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