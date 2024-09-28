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BBC Brasil

Israel afirma ter matado Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram ter realizado “ataque direcionado” à sede do Hezbollah. O grupo libanês ainda não se pronunciou
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 set 2024 às 08:45

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 08:45

Imagem BBC Brasil
Líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah Crédito: Reuters
As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morreu durante ataques em Beirute na noite de sexta-feira (27).
Em uma declaração publicada na sua conta oficial na rede social X, as IDF afirmaram que "Hassan Nasrallah não poderá mais aterrorizar o mundo".
Logo após a publicação, as forças israelenses divulgaram um vídeo em que o chefe do Exército israelense, Herzi Halevi, confirma a informação. “A mensagem é muito clara: sabemos que podemos chegar a qualquer pessoa que ameace os cidadãos israelenses, no norte, no sul ou em outros lugares”, ele disse.
O general revelou que a operação foi realizada após “muito preparo”.
“Foi o momento exato, fizemos de uma forma muito precisa”, disse ele. “Este não é o fim da nossa caixa de ferramentas, sejamos claros. Teremos mais capacidade no futuro.”
O Hezbollah ainda não comentou as alegações.
Israel já havia afirmado que outros membros importantes do Hezbollah também estavam entre os alvos atingidos nos ataques no Líbano, incluindo o comandante da frente norte do grupo.
Segundo as informações divulgadas, as IDF teriam utilizado caças para realizar um “ataque direcionado” à sede do Hezbollah, que afirmam estar localizada “no subsolo, escondida sob um edifício residencial na área de Dahieh, em Beirute”.
As forças israelenses disseram ainda que o ataque foi realizado enquanto a “cadeia de comando superior” do grupo operava a partir de Dahieh, que fica no sul da capital libanesa e é apontada como um reduto do grupo armado.

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