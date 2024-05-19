Irã faz buscas após incidente com helicóptero que levava o presidente do país

Um helicóptero no qual viajava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, 63 anos, precisou fazer um "pouso difícil" neste domingo (19), de acordo com o Ministério do Interior iraniano. A mídia estatal do país disse que a aeronave havia sido encontrada e que foi feito contato com um dos passageiros, mas não deu mais detalhes.

A agência de notícias estatal Fars pediu que os iranianos rezem pelo presidente, e depois publicou imagens de pessoas orando pela saúde de Raisi em Mashhad, cidade natal do presidente e considerada sagrada para os muçulmanos xiitas, maioria no país persa.

O regime iraniano afirmou que equipes de resgate atuam na região, mas que o mau tempo e a neblina dificultam operações, e a mídia estatal disse que as equipes estavam se aproximando das coordenadas do helicóptero. A televisão estatal afirmou ainda que a aeronave caiu por conta de condições climáticas adversas, mas não confirmou se há mortos ou feridos.

Uma autoridade iraniana ouvida em condição de anonimato pela agência Reuters disse que o helicóptero caiu em terreno montanhoso quando Raisi voltava de uma visita à fronteira do Irã com o Azerbaijão.

Local onde o helicóptero teria caído no Irã está tomado pela neblina Crédito: Isna

Segundo a autoridade, as informações que chegam do local do incidente são "muito preocupantes", e as vidas de Raisi e do chanceler Hossein Amirabdollahian, que também estava no helicóptero, correm perigo.

"Dada a complexidade da região, estamos com problemas de comunicação, e esperamos que as equipes de resgate cheguem até o helicóptero e nos deem mais informações", disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, à televisão estatal. As Forças Armadas do Irã afirmaram que vão utilizar "todos os seus recursos" para auxiliar nas operações de busca.

Vários países se solidarizaram e ofereceram ajuda a Teerã, incluindo a Arábia Saudita, Qatar, Iraque, Turquia e Rússia. A Comissão Europeia, órgão da UE, disse que ativou o seu serviço de mapeamento por satélite para auxiliar nas buscas pelo helicóptero de Raisi depois de um pedido do Irã.

O incidente aconteceu próximo à cidade de Jolfa, a cerca de 600 quilômetros da capital, Teerã, enquanto Raisi viajava pela província do Azerbaijão Oriental, de acordo com a mídia local. O presidente do Azerbaijão, Ilham Alyiev, com quem Raisi se encontrou horas antes do incidente, se disse "profundamente preocupado" com a notícia, e ofereceu a ajuda de seu país ao vizinho.

RESGATE

Meios oficiais do regime disseram que uma operação em larga escala envolvendo 16 equipes de resgate foi lançada para tentar encontrar o helicóptero, mas que o mau tempo e uma neblina pesada complicavam as operações de resgate. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os socorristas caminhando pela neblina em busca da aeronave.

A agência de notícias oficial IRNA afirmou que Raisi estava acompanhado de outros dois helicópteros que transportavam ministros e outras autoridades, e que essas aeronaves teriam chegado com segurança ao seu destino.

O governo dos Estados Unidos se pronunciou, e um porta-voz do Departamento de Estado disse no domingo que a Casa Branca estava "acompanhando com atenção" as informações sobre o incidente. O presidente Joe Biden recebeu um relatório da situação.

A lei iraniana estipula que, caso o presidente morra, o vice assume o poder e é obrigado a convocar novas eleições no prazo de 50 dias. O vice é Mohammad Mokhber, um político conservador. As próximas eleições presidenciais iranianas estão marcadas para acontecer em 2025.

Em pronunciamento, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, buscou acalmar o país e disse que o incidente não afetará os assuntos do Estado. "Esperamos que Deus devolva o presidente e seus companheiros aos braços da nação", afirmou em discurso televisionado.

QUEM É O PRESIDENTE?

Ebrahim Raisi, considerado um membro linha-dura da República Islâmica, foi eleito presidente em 2021 com mais de 60% dos votos, derrotando o moderado Hassan Rouhani, que buscava a reeleição. Em 2017, havia se candidato a presidente pela primeira vez, perdendo para Rouhani.

Ebrahim Raisi, 63 anos, presidente do Irã Crédito: Wikimedia Commons

Antes de chegar ao poder, Raisi era chefe do Judiciário iraniano e fez uma longa carreira como procurador e juiz. Próximo do aiatolá Ali Khamenei, Raisi é considerado um dos favoritos para suceder o lúder supremo, que tem 85 anos e saúde frágil.

Desde que assumiu o comando do regime iraniano, Raisi endureceu as chamadas leis de moralidade e comandou a resposta violenta das forças de segurança aos protestos por mais liberdade no país.

Essas manifestações ganharam força depois que Mahsa Amini, 22, morreu em setembro de 2022 após ter sido presa pela polícia moral porque supostamente não estava usando o hijab, o véu islâmico. O regime negou que ela tenha sido agredida, mas ativistas à época disseram que a abordagem policial nesses casos costuma ser violenta.

Manifestantes foram às ruas protestar contra a polícia moral com o lema "Mulher, Vida e Liberdade". Os protestos duraram meses e atingiram mais de cem cidades em todo o país. Cerca de 500 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia até setembro de 2023, de acordo com a ONG Iran Human Rights, e quase 20 mil iranianos foram presos.

Na época, o aiatolá Ali Khamenei disse que os protestos eram arruaça e que eram incentivados pelos Estados Unidos e por Israel para enfraquecer a República Islâmica.

Raisi também preside o Irã durante o momento de maior tensão no Oriente Médio em anos. Com o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel em 7 de outubro, o risco de que o novo conflito na Faixa de Gaza escale para uma guerra generalizada na região aumentou.

Isso porque o Irã, rival regional de Israel e da Arábia Sa udita, patrocina uma série de milícias e grupos armados em países vizinhos, como os houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e o próprio Hamas em Gaza. A tensão atingiu o maior nível no início de abril, quando um ataque aéreo atribuído a Tel Aviv contra a embaixada de Teerã em Damasco, na Síria, matou 16 pessoas , inclusive um importante militar iraniano.