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Irã, Paquistão e Israel: a escalada de tensão na região

Repórter Camilla Costa explica o que está por trás dos ataques recentes e como especialistas acreditam que a situação deve evoluir

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 08:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 fev 2024 às 08:00
O Oriente Médio e regiões próximas passam por um momento de escalada de violência. Na mesma semana em que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou mísseis contra o Paquistão, Iraque e Síria, o Paquistão revidou com ataques no território iraniano.
Enquanto isso, Israel prossegue em combate há meses contra o Hamas na Faixa de Gaza e troca mísseis com o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. A repórter Camilla Costa explica o que está por trás dos ataques recentes e como especialistas acreditam que a situação deve evoluir.

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