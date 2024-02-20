Irã, Paquistão e Israel: a escalada de tensão na região

O Oriente Médio e regiões próximas passam por um momento de escalada de violência. Na mesma semana em que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou mísseis contra o Paquistão, Iraque e Síria, o Paquistão revidou com ataques no território iraniano.

Enquanto isso, Israel prossegue em combate há meses contra o Hamas na Faixa de Gaza e troca mísseis com o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. A repórter Camilla Costa explica o que está por trás dos ataques recentes e como especialistas acreditam que a situação deve evoluir.