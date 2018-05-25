Internautas sugerem que 'Os Simpsons' previu greve de caminhoneiros

No episódio em questão, Homer é perseguido por caminhoneiros Crédito: Foto: Cena de ENTITY_apos_ENTITYOs SimpsonsENTITY_apos_ENTITY/Fox

Já não é mais novidade que Os Simpsons prevejam o futuro e, por conta disso, os internautas estão relacionando cenas do seriado com a greve de caminhoneiros que teve início esta semana em vários Estados do Brasil.

Embora os episódios não tenham relação com greve ou preço abusivo de combustíveis, as pessoas fizeram a associação mesmo assim.

Em uma cena, Homer está dirigindo um caminhão ao lado de Bart e se depara com outros veículos parados, o que parece ser uma paralisação.

Na segunda imagem, ele está abastecendo o carro e o valor mostrando pela bomba é de US$ 999, o que os internautas relacionam com o aumento do preço da gasolina no Brasil devido à greve.

As reações quanto a essa 'descoberta' são as mais variadas:

Outros internautas, porém, esclarecem do que se tratavam as duas cenas. A primeira é do episódio Maximum Homerdrive, em que Homer decide virar caminhoneiro e, entre outras coisas, é perseguido por profissionais da categoria.



