Homens de meia-idade e com ensino médio: o perfil de quem elegeu os deputados campeões de voto em SP nas eleições de 2026

Um relatório do Instituto Democracia em Xeque em parceria com o Núcleo de Pesquisas em Psicologia Política e Movimentos Sociais (NUPMOS-PUC) e com apoio da Fundação Heinrich Böll Brasil, mostrou que, entre as dez candidatas jovens que mais receberam recursos para a campanha de 2026, apenas duas se elegeram, de fato: Amanda Gentil (PP-MA), que chegou a R$ 3,2 milhões em receitas, e Ana Júlia (PT-PR), que teve R$ 3 milhões. Ambas estarão na Câmara dos Deputados, em Brasília, a partir do ano que vem.