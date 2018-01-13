Havaianos são alertados por engano sobre míssil balístico

Honolulu, no Havai Crédito: Reprodução/Pixabay

Na linha de frente dos EUA diante das ameaças nucleares da Coreia do Norte, muitos havaianos receberam uma mensagem aterrorizante pelos celulares: que uma ameaça iminente de míssil balístico os obrigava a correr para buscar abrigo.

"AMEAÇA IMINENTE DE MÍSSIL BALÍSTICO PARA O HAVAÍ. PROCUREM ABRIGO IMEDIATAMENTE. NÃO É UM TESTE", dizia o alarme em caixa alta recebido por vários residentes.

Uma mensagem mais completa do alerta dizia: "O Comando do Pacífico dis EUA detectou uma ameaça de míssil para o Havaí. Um míssil pode atingir terra ou mar dentro de minutos."

Mas logo depois, o Gabinete de Emergência do estado comunicou que não havia ameaça. A deputada federal Tulsi Gabbard confirmou com as autoridades:

"ISSO É UM FALSO ALARME. NÃO HÁ MÍSSIL VINDO. CONFIRMEI COM FUNCIONÁRIOS", tuitou a deputada.