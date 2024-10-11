Grupo de japoneses sobreviventes da bomba atômica ganha o Nobel da Paz

Lanternas são acesas junto ao rio Motoyasu ao lado do Domo da Bomba Atômica em Hiroshima para relembrar as vítimas da boma atômica lançada em 1945 Crédito: Getty Images

O Nihon Hidankyo, coletivo formado por japoneses sobreviventes às bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima, foi anunciado nesta sexta-feira (11/10) como ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2024.

O Comitê Norueguês que decide o vencedor do Nobel da Paz justificou a premiação do grupo, fundado em 1956, pelo seu esforço na eliminação das armas nucleares em todo o planeta.

O presidente do Comitê, Joergen Watne Frydnes, disse que o Nihon Hidankyo tem prestado "uma enorme contribuição para a necessidade de banir as armas nucleares".

Frydnes ressaltou que o chamado "tabu nuclear" estava agora "sob pressão" — e elogiou o uso feito pelo grupo de depoimentos de testemunhas vítimas das bombas para garantir que armas nucleares não voltem jamais a ser utilizadas.

O Instituto Norueguês para o Nobel anunciou que foram indicados 286 candidatos para o Prêmio deste ano, incluindo 197 indivíduos e 89 organizações.

As indicações para o Nobel podem ser feitas diretamente por pessoas que ocupem cargos de autoridade significativa, incluindo membros de Parlamentos, Assembleias Nacionais, governos ou cortes internacionais de Justiça.

Em 2023, a vencedora foi a iraniana ativista de direitos humanos Narges Mohammadi. Ela foi escolhida por sua luta contra a opressão de mulheres no Irã.