Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Grande surpresa da noite': como imprensa internacional reagiu ao Globo de Ouro de Fernanda Torres
Mundo

'Grande surpresa da noite': como imprensa internacional reagiu ao Globo de Ouro de Fernanda Torres

Veículos de vários países destacaram como atriz brasileira conseguiu superar grandes nomes de Hollywood para conquistar troféu inédito.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 jan 2025 às 06:45

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 06:45

Imagem BBC Brasil
Fernanda Torres dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu na mesma categoria há 25 anos Crédito: Getty Images
A vitória de Fernanda Torres como melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 ganhou grande destaque nos principais veículos de imprensa do mundo.
A brasileira interpretou Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que também foi indicado na categoria de melhor filme internacional, mas acabou superado por Emília Perez.
No Reino Unido, a BBC News destacou que a vitória de Torres "surpreendeu a própria atriz".
"Torres classificou a vitória sobre pesos-pesados de Hollywood — incluindo Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet — de 'estranha' e 'esquisita'", diz a reportagem.
A BBC News ainda destacou o comentário feito por um repórter durante o evento, que comparou a vitória da atriz a uma conquista de Copa do Mundo para os brasileiros.
O jornal britânico The Guardian destacou que a brasileira dedicou o troféu à mãe, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao mesmo prêmio, há 25 anos, pela atuação em Central do Brasil, também dirigido por Salles.
Ainda no Reino Unido, o jornal The Sun afirmou que o prêmio de Torres foi um "choque" e o The Independent destacou que essa é a primeira vez que uma atriz brasileira leva um Globo de Ouro.
O The Independent também fez reportagens com informações sobre a carreira de Fernanda Torres e de Fernanda Montenegro.
Nos Estados Unidos, o The Washington Post destacou que a brasileira superou grandes nomes, que incluíam Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.
"Torres disse que não preparou um discurso — um lugar-comum, mas que pode ter sido verdade neste caso, a julgar pelo choque em seu rosto", escreveu o jornal.
O Los Angeles Times classificou o troféu dado a Torres como "a única verdadeira surpresa da noite".
Já o espanhol El País chamou atenção para o discurso emocionado de Torres e a homenagem que ela fez à mãe — classificada pela publicação como a "grande dama da interpretação brasileira".
Imagem BBC Brasil
Viola Davis entrega premiação a Fernanda Torres Crédito: Getty Images
A Variety publicou que a vitória de Torres no Globo de Ouro "consolida o lugar dela na disputa por outros prêmios".
A publicação ainda observa que a brasileira parecia estar "atordoada" após ouvir seu nome anunciado por Viola Davis, que apresentou as finalistas da categoria.
A reportagem destaca o trecho do discurso da atriz em que ela aponta o filme Ainda Estou Aqui como uma forma de "pensar em como sobreviver em tempos difíceis".
"Torres não especificou no palco o que ela quis dizer com 'tempos difíceis'. No entanto, os cineastas de Ainda Estou Aqui disseram que a história do filme ressoa de forma diferente após a insurreição de 6 de janeiro nos Estados Unidos e os tumultos de 2023 no Brasil, onde apoiadores do político de direita Jair Bolsonaro invadiram prédios do governo brasileiro por causa de suas falsas alegações de fraude eleitoral", diz a Variety.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados