Globo de Ouro: a lista de todos os indicados

As indicações para o Globo de Ouro 2025 foram anunciadas, com o musical Emilia Pérez liderando em dez categorias.
O brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, disputará em duas categorias: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Tores).
Outros filmes na disputa incluem O Brutalista (com sete indicações), Conclave (seis), Anora e A Substância (cinco indicações cada).
Wicked, A Verdadeira Dor, Rivais e Robô Selvagem têm quatro cada.
Confira todos os indicados:
Melhor filme - drama
- O Brutalista
- Um Completo Desconhecido
- Conclave
- Duna: Parte Dois
- Nickel Boys
- September 5
Melhor filme - musical ou comédia
- Anora
- Rivais
- Emilia Pérez
- A Verdadeira Dor
- A Substância
- Wicked
Melhor filme estrangeiro
- Tudo que Imaginamos Como Luz
- Emilia Pérez
- The Girl With the Needle
- Ainda Estou Aqui
- The Seed of the Sacred Fig
- Vermiglio
Melhor filme de animação
- Flow
- Divertidamente 2
- Memoir of a Snail
- Moana 2
- Wallace & Gromit: Avengança
- Robô Selvagem
Melhor realização cinematográfica e de bilheteria
- Alien: Romulus
- Beetlejuice Beetlejuice
- Deadpool & Wolverine
- Gladiador II
- Divertidamente 2
- Twisters
- Wicked
- Robô Selvagem
Melhor atriz - drama
- Pamela Anderson, The Last Showgirl
- Angelina Jolie, Maria
- Nicole Kidman, Babygirl
- Tilda Swinton, O Quarto ao Lado
- Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui
- Kate Winslet, Lee
Melhor ator - drama
- Adrien Brody, O Brutalista
- Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido
- Daniel Craig, Queer
- Colman Domingo, Sing Sing
- Ralph Fiennes, Conclave
- Sebastian Stan, O Aprendiz
Melhor atriz - musical ou comédia
- Amy Adams, Nightbitch
- Cynthia Erivo, Wicked
- Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
- Mikey Madison, Anora
- Demi Moore, A Substância
- Zendaya, Rivais
Melhor ator - musical ou comédia
- Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
- Hugh Grant, Heretic
- Gabriel LaBelle, Saturday Night
- Jesse Plemons, Tipos de Gentileza
- Glen Powell, Assassino por Acaso
- Sebastian Stan, Um Homem Diferente
Melhor atriz coadjuvante
- Ariana Grande, Wicked
- Selena Gomez, Emilia Pérez
- Felicity Jones, O Brutalista
- Margaret Qualley, A Subustância
- Isabella Rossellini, Conclave
- Zoe Saldaña, Emilia Pérez
Melhor ator coadjuvante
- Yura Borisov, Anora
- Kieran Culkin, A Verdadeira Dor
- Edward Norton, Um Completo Desconhecido
- Guy Pearce, O Brutalista
- Jeremy Strong, O Aprendiz
- Denzel Washington, Gladiador II
Melhor diretor
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Edward Berger, Conclave
- Brady Corbet, O Brutalista
- Coralie Fargeat, A Substância
- Payal Kapadia, Tudo que Imaginamos Como Luz
Melhor roteiro original
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Brady Corbet, Mona Fastvold, O Brutalista
- Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
- Coralie Fargeat, A Substância
- Peter Straughan, Conclave
Melhor canção original
- Beautiful That Way, The Last Showgirl
- Compress/Repress, Rivais
- El Mal, Emilia Pérez
- Forbidden Road, Um Homem Diferente
- Kiss The Sky, Robô Selvagem
- Mi Camino, Emilia Pérez
Melhor trilha original
- Conclave
- O Brutalista
- Robô Selvagem
- Emilia Pérez
- Rivais
- Duna: Parte 2
Melhor série de TV - drama
- A Diplomata
- Sr. e Sra. Smith
- Shōgun
- Round 6
- Slow Horses
- O dia do Chacal
Melhor série de TV - comédia ou musical
- Abbott Elementary
- O Urso
- Magnatas do crime
- Hacks
- Ninguém quer
- Only Murders in the Building
Melhor série limitada
- Bebê Rena
- Disclaimer
- Monsters: Irmãos Mendez
- Pinguim
- Ripley
- True Detective: Night Country
Melhor atriz de TV - drama
- Kathy Bates, Matlock
- Emma D'Arcy, A casa do dragão
- Maya Erskine, Sr. e Sra. Smith
- Keira Knightley, Black Doves
- Anna Sawai, Shōgun
- Keri Russell, A Diplomata
Melhor ator de TV – drama
- Donald Glover, Sr. e Sra. Smith
- Jake Gyllenhaal, Acima de qualquer suspeita
- Gary Oldman, Slow Horses
- Eddie Redmayne, O dia do chacal
- Hiroyuki Sanada, Shōgun
- Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)
Melhor atriz de TV - comédia ou musical
- Kristen Bell, Ninguém quer
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, O Urso
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Kathryn Hahn, Agatha desde sempre
- Jean Smart, Hacks
Melhor ator de TV - comédia ou musical
- Adam Brody, Ninguém quer
- Ted Danson, Um espião infiltrado
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, O Urso
Melhor atriz de TV - série limitada
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Jodie Foster, True Detective: Night Country
- Cristin Milioti, Pinguim
- Sofía Vergara, Griselda
- Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
- Kate Winslet, O Regime
Melhor ator de TV - série limitada
- Colin Farrell, Pinguim
- Richard Gadd, Bebê Rena
- Kevin Kline, Disclaimer
- Cooper Koch, Monstros: Irmãos Mendez
- Ewan McGregor, Um cavaleiro em Moscou
- Andrew Scott, Ripley
Melhor atriz coadjuvante - TV
- Liza Colón-Zayas, O Urso
- Hannah Einbinder, Hacks
- Dakota Fanning, Ripley
- Jessica Gunning, Bebê Rena
- Allison Janney, A Diplomata
- Kali Reis, True Detective: Night Country
Melhor ator coadjuvante - TV
- Tadanobu Asano, Shōgun
- Javier Bardem, Monstros: Irmãos Mendez
- Harrison Ford, Shrinking
- Jack Lowden, Slow Horses
- Diego Luna, A Máquina
- Ebon Moss-Bachrach, O Urso
Melhor stand-up para TV
- Jamie Foxx, What Had Happened Was
- Nikki Glaser, Someday You'll Die
- Seth Meyers, Dad Man Walking
- Adam Sandler, Love You
- Ali Wong, Single Lady
- Ramy Youssef, More Feelings