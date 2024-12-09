Mundo

Globo de Ouro: a lista de todos os indicados

Produção brasileira com Fernanda Torres e Selton Mello concorre em duas categorias. Veja todos os indicados

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 14:44

BBC News Brasil

Crédito: Getty Images
'Ainda estou aqui' concorrerá em duas categorias Crédito: Getty Images
As indicações para o Globo de Ouro 2025 foram anunciadas, com o musical Emilia Pérez liderando em dez categorias.
O brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, disputará em duas categorias: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Tores).
Outros filmes na disputa incluem O Brutalista (com sete indicações), Conclave (seis), Anora e A Substância (cinco indicações cada).
Wicked, A Verdadeira Dor, Rivais e Robô Selvagem têm quatro cada.
Confira todos os indicados:
Melhor filme - drama
  • O Brutalista
  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave
  • Duna: Parte Dois
  • Nickel Boys
  • September 5
Melhor filme - musical ou comédia
  • Anora
  • Rivais
  • Emilia Pérez
  • A Verdadeira Dor
  • A Substância
  • Wicked
Melhor filme estrangeiro
  • Tudo que Imaginamos Como Luz
  • Emilia Pérez
  • The Girl With the Needle
  • Ainda Estou Aqui
  • The Seed of the Sacred Fig
  • Vermiglio
Melhor filme de animação
  • Flow
  • Divertidamente 2
  • Memoir of a Snail
  • Moana 2
  • Wallace & Gromit: Avengança
  • Robô Selvagem
Melhor realização cinematográfica e de bilheteria
  • Alien: Romulus
  • Beetlejuice Beetlejuice
  • Deadpool & Wolverine
  • Gladiador II
  • Divertidamente 2
  • Twisters
  • Wicked
  • Robô Selvagem
Melhor atriz - drama
  • Pamela Anderson, The Last Showgirl
  • Angelina Jolie, Maria
  • Nicole Kidman, Babygirl
  • Tilda Swinton, O Quarto ao Lado
  • Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui
  • Kate Winslet, Lee
Melhor ator - drama
  • Adrien Brody, O Brutalista
  • Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido
  • Daniel Craig, Queer
  • Colman Domingo, Sing Sing
  • Ralph Fiennes, Conclave
  • Sebastian Stan, O Aprendiz
Melhor atriz - musical ou comédia
  • Amy Adams, Nightbitch
  • Cynthia Erivo, Wicked
  • Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
  • Mikey Madison, Anora
  • Demi Moore, A Substância
  • Zendaya, Rivais
Melhor ator - musical ou comédia
  • Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
  • Hugh Grant, Heretic
  • Gabriel LaBelle, Saturday Night
  • Jesse Plemons, Tipos de Gentileza
  • Glen Powell, Assassino por Acaso
  • Sebastian Stan, Um Homem Diferente
Melhor atriz coadjuvante
  • Ariana Grande, Wicked
  • Selena Gomez, Emilia Pérez
  • Felicity Jones, O Brutalista
  • Margaret Qualley, A Subustância
  • Isabella Rossellini, Conclave
  • Zoe Saldaña, Emilia Pérez
Melhor ator coadjuvante
  • Yura Borisov, Anora
  • Kieran Culkin, A Verdadeira Dor
  • Edward Norton, Um Completo Desconhecido
  • Guy Pearce, O Brutalista
  • Jeremy Strong, O Aprendiz
  • Denzel Washington, Gladiador II
Melhor diretor
  • Jacques Audiard, Emilia Pérez
  • Sean Baker, Anora
  • Edward Berger, Conclave
  • Brady Corbet, O Brutalista
  • Coralie Fargeat, A Substância
  • Payal Kapadia, Tudo que Imaginamos Como Luz
Melhor roteiro original
  • Jacques Audiard, Emilia Pérez
  • Sean Baker, Anora
  • Brady Corbet, Mona Fastvold, O Brutalista
  • Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
  • Coralie Fargeat, A Substância
  • Peter Straughan, Conclave
Melhor canção original
  • Beautiful That Way, The Last Showgirl
  • Compress/Repress, Rivais
  • El Mal, Emilia Pérez
  • Forbidden Road, Um Homem Diferente
  • Kiss The Sky, Robô Selvagem
  • Mi Camino, Emilia Pérez
Melhor trilha original
  • Conclave
  • O Brutalista
  • Robô Selvagem
  • Emilia Pérez
  • Rivais
  • Duna: Parte 2
Melhor série de TV - drama
  • A Diplomata
  • Sr. e Sra. Smith
  • Shōgun
  • Round 6
  • Slow Horses
  • O dia do Chacal
Melhor série de TV - comédia ou musical
  • Abbott Elementary
  • O Urso
  • Magnatas do crime
  • Hacks
  • Ninguém quer
  • Only Murders in the Building
Melhor série limitada
  • Bebê Rena
  • Disclaimer
  • Monsters: Irmãos Mendez
  • Pinguim
  • Ripley
  • True Detective: Night Country
Melhor atriz de TV - drama
  • Kathy Bates, Matlock
  • Emma D'Arcy, A casa do dragão
  • Maya Erskine, Sr. e Sra. Smith
  • Keira Knightley, Black Doves
  • Anna Sawai, Shōgun
  • Keri Russell, A Diplomata
Melhor ator de TV – drama
  • Donald Glover, Sr. e Sra. Smith
  • Jake Gyllenhaal, Acima de qualquer suspeita
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Eddie Redmayne, O dia do chacal
  • Hiroyuki Sanada, Shōgun
  • Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)
Melhor atriz de TV - comédia ou musical
  • Kristen Bell, Ninguém quer
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, O Urso
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Kathryn Hahn, Agatha desde sempre
  • Jean Smart, Hacks
Melhor ator de TV - comédia ou musical
  • Adam Brody, Ninguém quer
  • Ted Danson, Um espião infiltrado
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Jason Segel, Shrinking
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, O Urso
Melhor atriz de TV - série limitada
  • Cate Blanchett, Disclaimer
  • Jodie Foster, True Detective: Night Country
  • Cristin Milioti, Pinguim
  • Sofía Vergara, Griselda
  • Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
  • Kate Winslet, O Regime
Melhor ator de TV - série limitada
  • Colin Farrell, Pinguim
  • Richard Gadd, Bebê Rena
  • Kevin Kline, Disclaimer
  • Cooper Koch, Monstros: Irmãos Mendez
  • Ewan McGregor, Um cavaleiro em Moscou
  • Andrew Scott, Ripley
Melhor atriz coadjuvante - TV
  • Liza Colón-Zayas, O Urso
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Dakota Fanning, Ripley
  • Jessica Gunning, Bebê Rena
  • Allison Janney, A Diplomata
  • Kali Reis, True Detective: Night Country
Melhor ator coadjuvante - TV
  • Tadanobu Asano, Shōgun
  • Javier Bardem, Monstros: Irmãos Mendez
  • Harrison Ford, Shrinking
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Diego Luna, A Máquina
  • Ebon Moss-Bachrach, O Urso
Melhor stand-up para TV
  • Jamie Foxx, What Had Happened Was
  • Nikki Glaser, Someday You'll Die
  • Seth Meyers, Dad Man Walking
  • Adam Sandler, Love You
  • Ali Wong, Single Lady
  • Ramy Youssef, More Feelings

