França abre investigação por casos de bebês com má-formação nos braços

Os resultados da investigação serão conhecidos em três meses, afirmou o diretor da agência de saúde à rádio RTL Crédito: Reprodução/Pixabay

França por casos de bebês nascidos sem mãos, braços ou antebraços, anunciou nesta quarta-feira, 31, François Bourdillon, diretor-geral de Saúde Pública do país. Uma investigação está em curso em toda apor casos de bebês nascidos sem mãos, braços ou antebraços, anunciou nesta quarta-feira, 31, François Bourdillon, diretor-geral de Saúde Pública do país.

Os resultados da investigação serão conhecidos em três meses, afirmou o diretor da agência de saúde à rádio RTL.

A investigação se concentrou inicialmente no departamento de Ain (centro-leste), onde foram identificados 11 novos casos suspeitos de crianças nascidas entre 2000 e 2014 com má-formação dos membros superiores, o que eleva para 18 o número total de casos na região.

Começamos pelo departamento de Ain e vamos cobrir todo o conjunto do território francês François Bourdillon, diretor-geral de Saúde Pública da França

Outros dois grupos de crianças com má-formação foram identificados no departamento de Loire-Atlantique (três entre 2007 e 2008) e na Bretanha (quatro casos entre 2011 e 2013).