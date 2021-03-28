AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Facebook bloqueia Nicolás Maduro por defender remédio ineficaz contra covid-19
Desinformação

Facebook bloqueia Nicolás Maduro por defender remédio ineficaz contra covid-19

Presidente da Venezuela usa as redes sociais para divulgar medicamento "milagroso" que neutralizaria a Covid-19. Governo, no entanto, não divulga estudos que comprovem eficácia

Publicado em 28 de Março de 2021 às 08:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mar 2021 às 08:15
O Facebook suspendeu por um mês a página do presidente venezuelano Nicolás Maduro, por violar as políticas contra a divulgação de informações falsas sobre a covid-19 e promover um remédio que ele afirma, sem evidências, ser capaz de curar a doença.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse desejar uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Crédito: Reuters/Folhapress
Maduro descreveu o Carvativir, uma solução oral derivada do tomilho, erva com usos medicinais e ornamentais, como um medicamento "milagroso" que neutraliza o coronavírus e não apresenta efeito colateral. Não há comprovação científica que apoie a versão. O presidente diz que o Carvativir, chamado por ele de "gotas milagrosas" do médico venezuelano do século 19, José Gregorio Hernández, beatificado pela Igreja Católica Romana, pode ser usado preventiva e terapeuticamente contra a covid-19.
O Facebook retirou do ar um vídeo no qual Maduro promove o medicamento, por violar uma política contra alegações falsas "de que algo pode garantir a prevenção contra covid-19 ou pode garantir a recuperação da covid-19". A plataforma acrescentou: "Seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde que diz que hoje não há medicamento para curar o vírus. Em razão de repetidas violações de nossas regras, também estamos congelando a página por 30 dias, durante os quais ela será somente leitura". A conta de Maduro na plataforma de compartilhamento de fotos Instagram, propriedade do Facebook, não será afetada.

Veja Também

Entenda como funcionará a Butanvac, vacina nacional contra a Covid-19

Quem já teve (ou está com) Covid-19 pode tomar a vacina?

Maduro já havia criticado o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, por não ter sido autorizado a publicar vídeos nos quais falava sobre o medicamento. "Eles censuram todos os vídeos nos quais eu mostro o Carvativir", argumentou o mandatário em 2 de fevereiro. "Quem manda na Venezuela, o dono do Facebook? Quem manda no mundo, o dono do Facebook? Abusadores. Zuckerberg, tremendo abusador. O mundo tem de refletir sobre os abusos das redes sociais. São pessoas multimilionárias que querem impor as suas verdades, as suas razões, os seus abusos ao mundo", acrescentou.
A Organização Pan-Americana de Saúde e a Academia Nacional de Medicina da Venezuela pediram em vão ao governo do país a divulgação de estudos que comprovem a eficácia do Carvativir. (Com agências internacionais).
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Facebook nicolás maduro venezuela Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra
Acidente entre ônibus e bike elétrica deixa ciclista ferido em avenida na Serra
Imagem de destaque
Preço de imóvel: quanto vale a vida que você quer viver?
Incêndio em vegetação mobiliza Corpo de Bombeiros no Parque da Fonte Grande
Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros no Parque da Fonte Grande

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados