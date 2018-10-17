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Na Crimeia

Explosão em faculdade mata no mínimo dez pessoas e fere dezenas

Kremlin afirma que desastre pode ter sido ato de terrorismo; região foi anexada à Rússia em 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 11:27

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 11:27

Ambulâncias e socorristas atendem vítimas de explosão em Querche, na Crimeia Crédito: Reprodução / Kerch FM News
Uma explosão em uma escola técnica na cidade portuária de Querche matou ao menos 10 pessoas e feriu dezenas nesta quarta-feira, afirmaram agências Rússia.
Ainda não se sabe o que provocou a explosão. Após informar que a explosão teria sido causada por um bujão de gás, a agência de notícias russa RIA, citando o Comitê Antiterrorismo Nacional da Rússia, informou que a causa foi um artefato explosivo desconhecido.
O Kremlin disse que o desastre pode ter sido um ato de terrorismo e que as forças de segurança investigam o incidente, informou o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov.
De acordo com a RT, duas testemunhas indicaram que pode ter havido um tiroteio, com a participação de vários homens mascarados correndo pelo edifício e matando estudantes. A polícia ainda não comentou o incidente.
 Houve uma explosão, todos os vidros se destruíram. E então pessoas armadas começaram a correr, abrindo as portas e atirando em todos  afirmou uma fonte à rede russa.
Um estudante disse ao canal que corroborou esta versão e ressaltou que o grupo de terroristas era grande.
 Havia muitos deles, mas não vi quantos. Atiravam em estudantes e professores, em qualquer um que viam pela frente. Não sei se acertaram muitas pessoas, eu vi uma ou duas vítimas. Também jogavam explosivos  afirmou.
Um funcionário de um hospital em Querche foi citado dizendo que 18 pessoas já foram internadas com ferimentos devido à explosão e que cerca de 50 pessoas feridas foram hospitalizados.
Ambulâncias e bombeiros estavam no local. Uma pessoa podia ser vista em uma maca sendo levada para um ônibus.
Querche é uma cidade portuária do situada na costa oriental da Crimeia, península ucraniana temporariamente ocupada pela Rússia desde 2014 Crédito: Google Street View
O incidente deve atrair uma intensa atenção do governo russo. A Crimeia, que pertencia à Ucrânia, foi anexada pela Rússia em 2014, o que provocou condenação internacional e sanções ocidentais. A segurança à região foi uma prioridade para Moscou.
Querche é situada na costa oriental da península. A cidade fica junto ao estreito de Querche, que liga o mar de Azov com o mar Negro.

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