Explosão em faculdade mata no mínimo dez pessoas e fere dezenas

Uma explosão em uma escola técnica na cidade portuária de Querche matou ao menos 10 pessoas e feriu dezenas nesta quarta-feira, afirmaram agências Rússia.
Ainda não se sabe o que provocou a explosão. Após informar que a explosão teria sido causada por um bujão de gás, a agência de notícias russa RIA, citando o Comitê Antiterrorismo Nacional da Rússia, informou que a causa foi um artefato explosivo desconhecido.
O Kremlin disse que o desastre pode ter sido um ato de terrorismo e que as forças de segurança investigam o incidente, informou o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov.
De acordo com a RT, duas testemunhas indicaram que pode ter havido um tiroteio, com a participação de vários homens mascarados correndo pelo edifício e matando estudantes. A polícia ainda não comentou o incidente.
Houve uma explosão, todos os vidros se destruíram. E então pessoas armadas começaram a correr, abrindo as portas e atirando em todos afirmou uma fonte à rede russa.
Um estudante disse ao canal que corroborou esta versão e ressaltou que o grupo de terroristas era grande.
Havia muitos deles, mas não vi quantos. Atiravam em estudantes e professores, em qualquer um que viam pela frente. Não sei se acertaram muitas pessoas, eu vi uma ou duas vítimas. Também jogavam explosivos afirmou.
Um funcionário de um hospital em Querche foi citado dizendo que 18 pessoas já foram internadas com ferimentos devido à explosão e que cerca de 50 pessoas feridas foram hospitalizados.
Ambulâncias e bombeiros estavam no local. Uma pessoa podia ser vista em uma maca sendo levada para um ônibus.
O incidente deve atrair uma intensa atenção do governo russo. A Crimeia, que pertencia à Ucrânia, foi anexada pela Rússia em 2014, o que provocou condenação internacional e sanções ocidentais. A segurança à região foi uma prioridade para Moscou.
Querche é situada na costa oriental da península. A cidade fica junto ao estreito de Querche, que liga o mar de Azov com o mar Negro.