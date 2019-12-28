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Explosão de carro-bomba deixa ao menos 76 mortos na Somália

O atentado ocorreu próximo a um posto de controle das autoridades locais e de um escritório fiscal, área com circulação intensa de pessoas, incluindo estudantes que estavam em um ônibus que passava nas redondezas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 12:03

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 12:03

Explosão de carro-bomba deixa ao menos 76 mortos na Somália Crédito: Instagram
A explosão de um carro-bomba matou pelo menos 76 pessoas na capital da Somália, Mogadíscio, no sábado (28), segundo um oficial do serviço de ambulâncias.
O atentado ocorreu próximo a um posto de controle das autoridades locais e de um escritório fiscal, área com circulação intensa de pessoas, incluindo estudantes que estavam em um ônibus que passava nas redondezas.
Uma organização internacional que atua no país noticiou que o número de mortos já subiu para 90, de acordo com a Reuters. O número ainda não foi confirmado pelas autoridades locais.
Ao menos 70 pessoas foram feridas e transportadas para o Hospital Medina, segundo testemunha relatou à AFP.
Atentados deste tipo são frequentes em Mogadíscio, onde o grupo fundamentalista islâmico Al Shabaab, ligado à Al Qaeda, atua para derrubar o governo apoiado pelas Nações Unidas.
O grupo foi expulso da capital somali em 2011, mas mantém o poder em algumas regiões do país, além de atuar na nação vizinha, o Quênia.
Há cinco semanas, outro ataque de autoria do Al Shabaab deixou cinco pessoas mortas. O atentado ocorreu em um hotel da capital -muito frequentado por políticos, militares e diplomatas -que foi ocupado pelos fundamentalistas durante algumas horas.

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