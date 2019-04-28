EUA: tiroteio em sinagoga na Califórnia deixa quatro feridos

Foto de setembro de 2018 mostra sinagoga onde ocorreu incidente com tiros neste sábado (27), segundo a polícia local Crédito: Google Street View | Reprodução

Um tiroteio em uma sinagoga nos arredores de San Diego, estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde fiéis comemoravam o último dia da Páscoa judaica, deixou quatro pessoas feridas neste sábado. Ainda não há informações mais detalhada das autoridades sobre a extensão dos ferimentos das vítimas.

Um homem foi detido após o tiroteio no Chabad localizado na cidade de Poway, e não havia outros perigos aparentes. A polícia reforçou a presença no local por precaução, segundo o chefe da polícia de San Diego, David Nisleit.

O incidente acontece exatamente seis meses depois que um tiroteio em uma sinagoga de Pittsburgh matou 11 pessoas no ataque mais mortífero contra judeus na história dos EUA.