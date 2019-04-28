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Páscoa judaica

EUA: tiroteio em sinagoga na Califórnia deixa quatro feridos

O incidente acontece exatamente seis meses depois que um tiroteio em uma sinagoga de Pittsburgh matou 11 pessoas no ataque mais mortífero contra judeus na história dos EUA

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 21:45

Publicado em 

27 abr 2019 às 21:45
Foto de setembro de 2018 mostra sinagoga onde ocorreu incidente com tiros neste sábado (27), segundo a polícia local Crédito: Google Street View | Reprodução
Um tiroteio em uma sinagoga nos arredores de San Diego, estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde fiéis comemoravam o último dia da Páscoa judaica, deixou quatro pessoas feridas neste sábado. Ainda não há informações mais detalhada das autoridades sobre a extensão dos ferimentos das vítimas.
Um homem foi detido após o tiroteio no Chabad localizado na cidade de Poway, e não havia outros perigos aparentes. A polícia reforçou a presença no local por precaução, segundo o chefe da polícia de San Diego, David Nisleit.
O incidente acontece exatamente seis meses depois que um tiroteio em uma sinagoga de Pittsburgh matou 11 pessoas no ataque mais mortífero contra judeus na história dos EUA.
Autoridades dizem que a polícia do condado de San Diego foi acionada pouco antes das 11h30, no horário local. Quatro pacientes foram internados no Hospital do Centro Médico Palomar Health por volta das 12h30, disse o porta-voz Derryl Acosta. Fonte: Associated Press.

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