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Acordo comercial

EUA: Pompeo diz que relacionamento com Brasil 'está no nível mais elevado'

A pouco mais de duas semanas do fim do governo de Donald Trump, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, escreveu em sua conta no Twitter  sobre o relacionamento do país com o Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 15:52

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 15:52

Mar a Lago - Flórida, Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, posam para fotografia
Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, posam para fotografia, em março do ano passado Crédito: Alan Santos
A pouco mais de duas semanas do fim do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, escreveu em sua conta oficial no Twitter que o relacionamento do país com o Brasil "está no nível mais elevado"
"Juntamente com o governo de @jairbolsonaro, assinamos um novo acordo comercial de três partes, designamos o Brasil como um importante aliado não pertencente à Otan e lançamos o Diálogo da Estrutura Ambiental EUA-Brasil", escreveu o secretário, ao publicar uma foto em que ele aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle.
Em outubro de 2020, a 15 dias das eleições presidenciais dos EUA, os governos dos dois países fecharam acordos de facilitação de comércio, para acelerar e desburocratizar as vendas, de boas práticas regulatórias e anticorrupção. O pleito, contudo, foi vencido pelo democrata Joe Biden, que assume a Casa Branca em 20 de janeiro e deve aumentar a pressão sobre o Brasil em relação aos temas ambientais, principalmente no que diz respeito ao desmatamento na Amazônia.

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