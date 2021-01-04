EUA: Pompeo diz que relacionamento com Brasil 'está no nível mais elevado'

Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, posam para fotografia, em março do ano passado Crédito: Alan Santos

A pouco mais de duas semanas do fim do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, escreveu em sua conta oficial no Twitter que o relacionamento do país com o Brasil "está no nível mais elevado"

"Juntamente com o governo de @jairbolsonaro, assinamos um novo acordo comercial de três partes, designamos o Brasil como um importante aliado não pertencente à Otan e lançamos o Diálogo da Estrutura Ambiental EUA-Brasil", escreveu o secretário, ao publicar uma foto em que ele aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle.