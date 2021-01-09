EUA: governo Biden vai acelerar liberação da primeira dose de vacina

Governo Biden vai liberar rapidamente a maioria das doses de vacina disponíveis Crédito: REUTERS / Anton Vaganov / Folhapress

Em meio ao avanço descontrolado do coronavírus nos EUA , o presidente eleito, Joe Biden , vai liberar rapidamente a maioria das doses de vacina disponíveis para proteger mais pessoas, informou seu gabinete, numa reversão das políticas da atual administração, de Donald Trump

"O presidente eleito acredita que devemos acelerar a distribuição da vacina e, ao mesmo tempo, garantir que os americanos que mais precisam dela a recebam o mais rápido possível", disse o porta-voz TJ Ducklo em um comunicado.

Biden "apoia a liberação das doses disponíveis imediatamente e acredita que o governo deve parar de conter o fornecimento de vacinas para que possamos colocar mais injeções nos braços dos americanos agora".

O plano de Biden não é cortar as vacinas de duas doses pela metade, uma estratégia contra a qual os principais cientistas do governo recomendam. Em vez disso, aceleraria o envio das primeiras doses o mais rápido possível e aplicar a segunda de forma gradual.