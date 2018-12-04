EUA dão 60 dias à Rússia para cumprir tratado nuclear

A declaração da Otan, feita sob pressão de Washington, abre caminho para que os Estados Unidos se retirem do acordo da época da Guerra Fria Crédito: Reprodução/Pixabay

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo , deu nesta terça-feira 60 dias para a Rússia "cumprir plenamente" o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, do qual Washington ameaça se retirar por descumprimento russo. O anúncio, em tom de ultimato, veio momentos depois de a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) acusar Moscou de violar o INF (como o acordo é conhecido, a partir de sua sigla em inglês).

A declaração da Otan, feita sob pressão de Washington, abre caminho para que os Estados Unidos se retirem do acordo da época da Guerra Fria.

"Os Estados Unidos declaram hoje que a Rússia violou substancialmente o tratado, e suspenderemos nossas obrigações em 60 dias, a menos que a Rússia volte a cumpri-lo plenamente e de forma verificável", disse Pompeo após uma reunião da Otan em que recebeu o apoio dos aliados.

Pompeo afirma que a Rússia desenvolveu "múltiplos batalhões de mísseis SSC-8", referindo-se a projéteis de alcance intermediário, que também são conhecidos pelo nome de Novator 9M729.

"Seu alcance apresenta uma ameaça direta à Europa", acrescentou o secretário de Estado americano.

CHANCE À DIPLOMACIA

Aliados europeus na Otan liderados pela Alemanha pressionaram Pompeo, em uma reunião em Bruxelas, a dar à diplomacia uma última chance antes de Washington se retirar do tratado de 1987, que livrou a Europa de mísseis nucleares baseados em terra. O continente teme uma nova corrida armamentista na Europa.

Em contrapartida, os ministros das Relações Exteriores dos países membros da Otan concordaram em declarar formalmente a Rússia em "violação material" do INF em uma declaração em apoio aos Estados Unidos.