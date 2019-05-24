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Fundador do Wikileaks

EUA apresentam mais 17 acusações contra Julian Assange

Ele está sendo acusado de receber e de publicar ilegalmente os nomes de fontes confidenciais

Publicado em 

23 mai 2019 às 22:10

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 22:10

EUA apresentam mais 17 acusações contra Julian Assange Crédito: Reprodução | Arquivo
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou nesta quinta-feira (23) mais 17 acusações contra Julian Assange, fundador do WikiLeaks, que enfrenta um pedido de extradição do Reino Unido.
Ele está sendo acusado de receber e de publicar ilegalmente os nomes de fontes confidenciais.
No mês passado, ele havia sido acusado de conspirar com a ex-analista de inteligência Chelsea Manning para obter acesso à rede do Pentágono.
Assange foi preso no mês passado no Reino Unido por violação das condições de sua liberdade condicional. Ele havia estado desde 2012 na Embaixada do Equador em Londres, onde buscou refúgio para não ser extraditado para a Suécia, onde enfrenta acusação de estupro.
O WikiLeaks reagiu ao anúncio em uma rede social: "Isso é loucura. É o fim do jornalismo de segurança nacional e da primeira emenda".
Manning foi presa em 2013 após ser considerada culpada de acusações como espionagem pelo vazamento de documentos militares secretos ao WikiLeaks. Sua pena foi comutada pelo presidente Barack Obama, mas ela voltou a ser presa por ter se recusado a prestar novo depoimento à Justiça.

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