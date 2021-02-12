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Governo Biden

EUA afirmam que devem manter tarifas sobre vinho e alimentos da Europa

Escritório do Representante de Comércio dos EUA afirmou que não era necessário por ora suspender as tarifas, impostas no governo de Donald Trump
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 fev 2021 às 16:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:30

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O governo do presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos não encerrarão por ora tarifas sobre vinho, queijo e outros alimentos da Europa, mesmo diante de críticas de setores que acusam as medidas de prejudicar restaurantes e consumidores dos EUA.
O Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) afirmou nesta sexta-feira que não era necessário por ora suspender as tarifas, impostas no governo de Donald Trump como parte de uma longa disputa com a União Europeia por subsídios no setor de aeronaves comerciais. Em declaração regulatória, o USTR diz que continua a considerar as ações adotadas na investigação, referindo-se à disputa de 17 anos sobre subsídios de governos à americana Boeing e à europeia Airbus.
O governo Biden diz estar revisando as tarifas e outras medidas de política comercial adotadas pelo governo anterior. 

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