Economia fraca no Brasil pesou contra Macri, avalia governo argentino Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quando Mauricio Macri assumiu a Presidência, em 2015, o Brasil vivia em plena crise política e econômica.

Durante todo o seu mandato, conviveu com três presidentes brasileiros, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro . Com eles, a recessão, o impeachment e o turbulento processo eleitoral brasileiro.

A avaliação que se faz na Casa Rosada é que o baixo crescimento econômico do Brasil foi um dos fatores que colaboraram para que a crise argentina se instalasse, e que o governo de Macri não conseguisse de fato decolar. Se o Brasil tivesse se mantido com uma economia forte, também a Argentina poderia ter um desempenho melhor.

Num cálculo do ex-ministro da Economia, Nicolás Dujovne, para cada 1 ponto percentual de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, a Argentina automaticamente cresce 0,5 ponto percentual, devido à forte vinculação do comércio entre os dois parceiros.

Outro fator externo que incidiu no desgaste da gestão foi a guerra comercial entre China e Estados Unidos.

Macri busca a reeleição com um cenário muito difícil. Foi derrotado pelo candidato da oposição, o kirchnerista Alberto Fernández, na votação primária, por uma diferença de 15 pontos, algo que a maioria dos analistas e do meio político considera muito difícil de reverter.

Fernández obteve 47%, e Macri, 32%. Para vencer as eleições na Argentina num primeiro turno é necessário que um candidato atinja 45% ou mais de 40%, sendo que com uma diferença de dez pontos percentuais com relação ao segundo.

A Casa Rosada, porém, avalia que a relação bilateral melhorou muito com Bolsonaro, segundo um funcionário do governo. Apesar do que muitos diziam, de que o governo brasileiro não priorizaria o Mercosul ou a Argentina, disse o funcionário, Bolsonaro se mostrou com muita iniciativa para dar novo vigor à relação.

Dados do ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior do Brasil (MDIC), a balança comercial bilateral teve um superávit de U$S 31 milhões para a Argentina.

Ambos presidentes vêm se relacionando tão bem que foi Macri quem aproximou, durante o G20 no Japão, Bolsonaro do líder francês, Emmanuel Macron. Segundo relatos de que quem acompanhou o momento, foi Macri quem pediu a Bolsonaro que conversassem com o francês. E que o brasileiro teria dito: "Se você é amigo do meu amigo, também é meu amigo". Ambos a princípio tiveram um bom entendimento, mas depois vieram as divergências em relação aos incêndios na Amazônia.

Para Macri, ficou implícito no encontro que o Brasil deveria aceitar seguir integrando ao acordo de Paris para garantir um tratado efetivo entre Mercosul e União Europeia -outro entendimento que tende a ficar em suspenso se Fernández ganhar a eleição. O candidato kirchnerista diz que o acordo com o bloco europeu é apenas uma "carta de intenções" e que seria revisto em sua eventual gestão.

Segundo a Casa Rosada, ainda, teria partido do Brasil, durante uma visita oficial de Bolsonaro ao país, a ideia de criar uma moeda única, o chamado "peso-real", algo hoje inviável dadas as diferenças financeiras entre os dois países. A inflação da Argentina, por exemplo, está em 54% ao ano, enquanto a do Brasil caiu para 3,2% ao ano.

Brasil e Argentina também trabalhavam em conjunto para uma aproximação mútua com os EUA. Estavam em curso conversações que envolviam os dois presidentes sul-americanos e o presidente americano Donald Trump.

O candidato peronista de oposição Alberto Fernández visitou Lula na cadeia, em Curitiba, e saiu da reunião com um boné escrito "Lula livre", expressão que repetiu depois em entrevistas aos meios locais.

Para os auxiliares de Macri, acredita-se que, com esse gesto, Fernández falou aos 30% do peronismo radical.