Dez homens são presos na Tanzânia por serem homossexuais

As prisões aconteceram após a polícia receber uma denúncia anônima sobre a realização de uma suposta festa de casamento entre pessoas do mesmo sexo Crédito: Marcello Camargo/Agência Brasil

Na ilha de Zanzibar, na Tanzânia, dez homens foram presos por serem gays, revelou a Anistia Internacional. As prisões aconteceram após a polícia receber uma denúncia anônima sobre a realização de uma suposta festa de casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A denúncia vem uma semana depois que um político do alto escalão da Tanzânia pediu à população que denunciasse à polícia nomes suspeitos de terem orientação homossexual à polícia.

— Este é um golpe chocante após o governo da Tanzânia dar garantias de que ninguém seria considerado um alvo, nem seria preso por causa de sua orientação sexual real ou percebida ou por causa de sua identidade de gênero — disse Seif Magango, diretor adjunto da Anistia Internacional para a África Oriental e os Grandes Lagos.

Magango pede que os presos sejam liberados imediatamente. Ele teme que exames forçados sejam realizados.

— Nós agora tememos que esses homens possam ser submetidos a exames anal forçados, que é o método de escolha do governo para "provar" a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo no caso de homens. Isso nãopode acontecer, esses homens devem ser libertados imediatamente — destaca. — Este ataque aterrador ao povo da Tanzânia mostra o perigo da retórica inflamatória e discriminatória nos altos níveis de governo.

Os dez homens estão sendo mantidos na delegacia de Chakwa, na ilha de Unguja, apesar de nenhuma acusação formal ter sido feita contra eles.

O grupo foi preso quando a polícia invadiu uma festa — que seria para celebrar um casamento entre pessoas do mesmo sexo — em Pongwe Beach, em Zanzibar, na noite de sábado, 3 de novembro. Seis outros que estavam no evento fugiram.

Paul Makonda, o comissário regional que anunciou "caçada" a homossexuais Crédito: KHALFAN SAID HASSAN

Segundo a Anistia Internacional, os homens foram presos por supostamente participarem de um casamento gay, com a polícia alegando que eles foram encontrados sentados em pares, "dois a dois".

— É incompreensível que o simples ato de se sentar em um par possa assumir proporções criminosas. A polícia claramente não tem motivos para apresentar acusações contra esses homens no tribunal, apesar de eles estarem presos já há alguns dias — afirmou Seif Magango.

Anúncio aterrorizou população LGBTI+

Em 29 de outubro, o comissário regional de Dar es Salaam, Paul Makonda, anunciou planos para formar uma força-tarefa do governo com o objetivo de "caçar" pessoas supostamente lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou intersexuais (LGBTI+). Essa força-tarefa iniciaria seus trabalhos, segundo ele, no dia 5 de novembro.