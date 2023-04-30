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Setúbal

Criador de pombos mata três pessoas a tiros e se suicida em Portugal

Um homem matou três pessoas a tiros e depois se suicidou, neste domingo (30), na cidade portuguesa de Setúbal, a 45 quilômetros de Lisboa

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 10:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2023 às 10:42
SÃO PAULO - Um homem matou três pessoas a tiros e depois se suicidou, neste domingo (30), na cidade portuguesa de Setúbal, a 45 quilômetros de Lisboa. Segundo a imprensa local, o homicídio está relacionado a desavenças entre o autor e as vítimas.
Entre os mortos está o secretário da Associação Columbófila de Setúbal – prática da criação, seleção e cultivo de pombos-correio para competição. De acordo com a CNN Portugal, no momento do homicídio as vítimas esperavam a chegada de pombos lançados em Cáceres, na Espanha. Todos os envolvidos eram praticantes da modalidade e tinham mais de 50 anos.
Cidade de Setúbal, em Portugal
Cidade de Setúbal, em Portugal Crédito: Wikipedia
Segundo o jornal português Público, o assassino e as vítimas discutiam sobre dinheiro e repartição de lotes na região onde ocorreu o homicídio. Na área, há um aglomerado habitacional, conhecido como Bairro Azul.
A jornalistas, a comissária da Polícia de Segurança Pública Andreia Gonçalves, do Comando Distrital de Setúbal, disse que o caso seria uma situação isolada e que não tem relações com o dia a dia da região.

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Segundo policiais ouvidos pelo Público, o assassino se matou logo depois da chegada dos policiais ao local. "Estamos a recolher dados sobre a gênese do conflito e elementos junto de outras fontes", disse um policial à agência de notícias Lusa. Ele afirmou ainda que a arma do crime, uma escopeta, foi apreendida pelas autoridades.
O caso será investigado pela Polícia Judiciária.

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