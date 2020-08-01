Covid-19: Rússia pretende iniciar vacinação em massa em outubro

A Rússia pretende iniciar em outubro uma vacinação ampla contra Covid-19 para a população. O plano foi anunciado neste sábado (01) pelo ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, segundo as agências de notícias internacionais. Ele indicou que a ideia é vacinar primeiro profissionais de saúde e professores.

No início desta semana, autoridades russas indicaram que uma vacina russa, em desenvolvimento pelo Instituto Gamaleya, de Moscou, deveria ser registrada até meados de agosto, permitindo a vacinação de forma mais abrangente.

A ideia é vacinar primeiro profissionais de saúde e professores Crédito: Edward Jenner/ Pexels

Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Rússia registrou até agora 843 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e 14 mil mortos, sendo o país com o quarto maior número de infectados e na 11ª colocação na lista das nações com o maior número de mortos.