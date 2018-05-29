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Após resgate

Coruja salva de armadilha com cola não fica feliz após banho

Pássaro acabou ficando grudado e precisou de ajuda especializada para se recuperar

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 16:00
A pequena coruja recebeu um banho para remover os resquícios de cola de suas penas Crédito: Reprodução/Facebook
Uma pequena coruja-do-mato precisou ser resgatada após ficar presa em uma armadilha com cola na Flórida, nos Estados Unidos. Se não fosse resgatada, a ave poderia ter morrido.
"Uma pessoa a encontrou perto de sua casa", disse Courtney Gerspacher, técnica em cuidados animais e líder da equipe do Florida Wildlife Hospital & Sanctuary, onde a ave foi admitida no início do mês, ao site The Dodo.
A coruja não parecia bem quando chegou e estava com muita cola pelo corpo. "Era possível ver que ela havia tentado limpar suas penas pois seu bico estava coberto por cola", disse Courtney. "Sua cabeça estava coberta de cola e ela não conseguia nem abrir os pés, pois estava muito grudento".
A coruja chegou até o hospital veterinário com muita cola nas penas, no bico e nos pés Crédito: Reprodução/Facebook
Felizmente, não havia nenhuma fratura ou laceração na pele do animal - algo comum nesses casos, já que, na tentativa de se libertar, a ave pode chegar a quebrar seus ossos.
Mesmo relativamente bem, no entanto, a coruja não parecia muito feliz com a situação.
Assim que chegou ao hospital, ela recebeu um banho para retirar os resquícios de cola das penas. Os veterinários primeiro aplicaram óleo para remover a substância, e só depois foi possível aplicar detergente e água.
Embora tenha se sentido melhor depois do banho, a coruja claramente ficou incomodada por toda a situação Crédito: Reprodução/Facebook
Embora Courtney Gerspacher duvide que a coruja tenha gostado de todo o processo, ela tem certeza que o animal se sentiu bem melhor depois. "Ela conseguiu mexer os pés novamente e ficou mais animada".
Nos dias seguintes, a coruja precisou passar por outros banhos para remover toda a cola das penas. Mas o processo deu certo: após alguns semanas de recuperação, a coruja foi devolvida à natureza no último dia 21 de maio.
"É maravilhoso porque não vemos esses finais felizes sempre", disse Courtney. "É realmente um milagre que ela tenha sobrevivido."
Após algumas semanas de recuperção, a coruja foi devolvida à natureza no dia 21 de maio Crédito: Reprodução/Facebook

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