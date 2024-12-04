Coreia do Sul: o que está por trás de anúncio de lei marcial que detonou crise política no país

Parlamentares da Coreia do Sul derrubaram nesta terça-feira (3/12) — madrugada de quarta (4/12) em Seul — o decreto de lei marcial no país anunciado horas antes pelo presidente Yoon Suk Yeol.
Após o voto do Parlamento, Yoon reuniu o seu gabinete e revogou a medida, de acordo com a agência de notícias pública Yonhap.
As Forças Armadas sul-coreanas também dissolveram o comando formado para coordenar a aplicação da lei marcial.
A repórter Camilla Veras Mota explica os fatores por trás da nova crise política sul-coreana. Confira.