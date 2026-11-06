Como cultura machista dos anos 2000 que 'embalou' Russell Brand, agora condenado por estupro

É difícil imaginar uma celebridade hoje escrevendo um livro de memórias no qual afirma que, na escola de artes cênicas, uma atriz famosa — que ele chega a nomear — "me beijou uma vez em um corredor" e que, por anos, ele dizia às pessoas: "Eu transei com ela e, quando digo transar, quero dizer que fiz sexo anal".