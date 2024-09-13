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Colonos israelenses usam guerra em Gaza para tomar terras na Cisjordânia

O número de postos avançados israelenses na Cisjordânia aumentou rapidamente nos últimos anos, conforme mostra uma nova análise da BBC.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 set 2024 às 18:00

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 18:00

Famílias palestinas dizem que estão sendo expulsas por colonos extremistas assentados ali.
Os postos avançados — que podem ser fazendas, aglomerados de casas ou até mesmo grupos de trailers — geralmente não possuem fronteiras definidas, e são ilegais no âmbito do direito israelense e internacional.
O Serviço Mundial da BBC teve acesso a documentos mostrando que organizações próximas ao governo de Israel forneceram dinheiro para estabelecer novos postos avançados ilegais.
Confira neste vídeo a investigação da BBC.

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