Colonos israelenses usam guerra em Gaza para tomar terras na Cisjordânia

Famílias palestinas dizem que estão sendo expulsas por colonos extremistas assentados ali.

Os postos avançados — que podem ser fazendas, aglomerados de casas ou até mesmo grupos de trailers — geralmente não possuem fronteiras definidas, e são ilegais no âmbito do direito israelense e internacional.

O Serviço Mundial da BBC teve acesso a documentos mostrando que organizações próximas ao governo de Israel forneceram dinheiro para estabelecer novos postos avançados ilegais.