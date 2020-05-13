Chile enfrenta aumento de casos e adota lockdown em Santiago

Inicialmente, a cidade tentou aplicar uma quarentena seletiva, apenas em determinados bairros. Mas o número de casos continuou a crescer Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Manalich, anunciou nesta quarta-feira (13) que a capital da país, Santiago, e suas cidades-satélites terão lockdown geral a partir da próxima sexta-feira (15).

Inicialmente, a cidade tentou aplicar uma quarentena seletiva, apenas em determinados bairros. Mas o número de casos voltou a aumentar nas áreas mais ricas do leste da cidade, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez, entre pessoas que voltavam de viagens à Itália e à Ásia.

Com o endurecimento da medida, os moradores de Santiago só poderão sair de casa para ir ao supermercado ou comprar medicamentos. Manalich pediu aos cidadãos que encarem a situação seriamente e denunciem pessoas pessoas sem máscaras ou desrespeitando o distanciamento social.

"Na verdade, a batalha de Santiago é a batalha crucial na guerra contra o coronavírus", disse o ministro. A capital concentra a maior parte dos mais de 34 mil casos de Covid-19 já registrados no Chile.