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Coronavírus

Chile enfrenta aumento de casos e adota lockdown em Santiago

Com o endurecimento da medida, os moradores de Santiago só poderão sair de casa para ir ao supermercado ou comprar medicamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 17:27

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 17:27

No mundo pós-coronavírus, tendência é que o distanciamento social continue existindo embora as pessoas passem a valorizar mais os contatos pessoais
Inicialmente, a cidade tentou aplicar uma quarentena seletiva, apenas em determinados bairros. Mas o número de casos continuou a crescer Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
O ministro da Saúde do Chile, Jaime Manalich, anunciou nesta quarta-feira (13) que a capital da país, Santiago, e suas cidades-satélites terão lockdown geral a partir da próxima sexta-feira (15).
Inicialmente, a cidade tentou aplicar uma quarentena seletiva, apenas em determinados bairros. Mas o número de casos voltou a aumentar nas áreas mais ricas do leste da cidade, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez, entre pessoas que voltavam de viagens à Itália e à Ásia.
Com o endurecimento da medida, os moradores de Santiago só poderão sair de casa para ir ao supermercado ou comprar medicamentos. Manalich pediu aos cidadãos que encarem a situação seriamente e denunciem pessoas pessoas sem máscaras ou desrespeitando o distanciamento social.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Na verdade, a batalha de Santiago é a batalha crucial na guerra contra o coronavírus", disse o ministro. A capital concentra a maior parte dos mais de 34 mil casos de Covid-19 já registrados no Chile.
Nas últimas 24 horas, o país teve um aumento de 60% no número diário de novas infecções. Além do lockdown em Santiago, o governo também anunciou o confinamento para maiores de 75 anos em todo o território.

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