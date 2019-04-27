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Ex-presidente do Peru

Bretas classifica suicídio de ex-presidente do Peru de 'fuga covarde'

Alan García se matou para evitar ser preso em razão do escândalo de corrupção da Odebrecht no Peru

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 23:05

Publicado em 

26 abr 2019 às 23:05
O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, classificou o suicídio do ex-presidente do Peru Alan García como um ato “lamentável” e uma “fuga covarde”. García se suicidou para evitar ser preso em razão de desdobramentos de esquemas de corrupção da Odebrecht no Peru.
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“A Lava Jato, nas instâncias ordinárias, tem feito o que é possível fazer. Temos feito um trabalho razoável, tanto que outros países da América latina usam material da Lava Jato para investigar seus ex-presidentes, presidentes. Recentemente, um deles cometeu suicídio, o que é lamentável, acho que as pessoas têm que encarar a acusação e se defender e não fugir de uma forma covarde de eventual erro”, afirmou Bretas, em palestra na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York.
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Bretas citou outros países que usaram investigações feitas no Brasil para conduzir os próprios casos de corrupção local, como Peru e Equador. “Infelizmente, o Brasil é uma referência, mas também uma referência ruim. Exportou para alguns 'hermanos' algum tipo de técnica ilícita de ganhar dinheiro mais fácil em grande quantidade, corrupção”, afirmou Bretas.

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