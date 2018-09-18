Brasileiros terão mais facilidade para visto de residência em Portugal

Enquanto vê sua população envelhecer, Portugal busca combater o desequilíbrio demográfico e impulsionar ainda mais o crescimento econômico com uma nova Lei dos Estrangeiros, que entrará em vigor a partir de 1º de outubro. Estudantes, empreendedores e trabalhadores qualificados terão mais facilidade e rapidez para obter o visto de residência pela internet.
Para os brasileiros que se encaixam no perfil, é excelente notícia. Todo o procedimento passará a ser digital e, em certos casos, dispensará entrevista presencial.