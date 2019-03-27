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Falsificação

Brasileiros são presos na Itália por fraude em documentos de cidadania

Investigação durou um ano e revelou movimentação de 5 milhões de euros

Publicado em 26 de Março de 2019 às 21:48

Publicado em 

26 mar 2019 às 21:48
Passaporte Italiano Crédito: Divulgação
Um grupo de sete brasileiros foi preso na província de Verbania e Novara, na região de Piemonte, no Norte da Itália. Eles são acusados de falsificar documentos para obtenção de cidadania italiana. A polícia italiana, que investiga o caso há um ano, apura ainda a possível participação de um padre italiano, de uma paróquia de Pádua, no esquema.
De acordo com as investigações, conduzidas no âmbito da Operação Santos, pelo menos 800 falsas cidadanias italianas foram obtidas por meio do esquema que, segundo apurações preliminares, movimentou cerca de 5 milhões de euros. Os documentos falsos deverão ser imediatamente revogados.
A investigação, denominada Esquadrão de Voo, identificou que o esquema envolvia fraudes em cartórios de tal forma que os brasileiros aparecessem como moradores das províncias de Verbania e Novara. As informações são Polícia de Verbania e Novara.
A Agência Brasil aguarda informações do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, sobre o assunto.
> Banco Central bloqueia R$ 8,2 milhões de Temer

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