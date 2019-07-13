Brasileiro traduz mais de 800 canções do hebraico ao português Crédito: Unsplash

Você conhece esta música, cuja letra diz: "Afilu daka, afilu lerega i efshar, od meat machar ken muchrach lalechet Tzar li kvar meuchar. Harakevet yotzet, rakevet achrona halaila - achat esre bediuk".

Provavelmente, no entanto, você está acostumado à letra em português: "Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se perder esse trem, que sai agora às onze horas - só amanhã de manhã". Trata-se do "Trem das Onze" em uma versão em hebraico cantada por Mati Caspi.

O brasileiro-israelense Yair Mau organizou mais de 800 canções em hebraico no site Shirim em Português, com tradução e transliteração ao alfabeto latino. A ideia dele é ajudar quem está estudando essa língua. Ouvir e cantar é uma estratégia comum no ensino de idiomas.

Doutor em física, Yair é apaixonado pela cultura israelense e, em especial, pelo idioma hebraico. Ele também faz parte do time de brasileiros-israelenses que mantém o influente blog Conexão Israel.

As canções estão organizadas por artista e categoria. A israelense de origem iemenita Ofra Haza tem diversas músicas no site, inclusive "Shir HaFrecha", sobre uma mulher com orgulho de ser brega.