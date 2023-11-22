Brasileiro que estava desaparecido na Suíça é encontrado, diz família

O empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que estava desaparecido há quase duas semanas Suíça, foi encontrado nesta terça-feira (21). Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que estava desaparecido há quase duas semanas Suíça, foi encontrado nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada ao UOL pela família.

O familiar disse que o brasileiro "conseguiu escapar" de onde estava e enviou uma mensagem para a esposa. "Conversaram com ele rápido, ele estava indo para a delegacia. [...] Agora, ele está na polícia e não estamos conseguindo falar com ele", disse.

O cunhado ressaltou que novas informações devem ser divulgadas após o depoimento. "Sabemos que ele está bem cansado, bem esgotado, mas está bem. Ele conseguiu fugir. Então, provavelmente, era um cativeiro. Mas não dá para afirmar isso ainda agora", completou.

Nas redes sociais, a esposa do brasileiro, Ana Lúcia Silva, agradeceu as mensagens de solidariedade. Ela também disse que o marido "está passando bem".

Relembre o caso

Márcio Rodrigues da Silva, que é de Itupeva (SP), desapareceu no dia 8 de novembro, quando foi até Zurique para assinar um contrato.

O último contato dele com a família foi por um áudio enviado à esposa, em tom preocupado. Ele chegou a afirmar que teve o passaporte recolhido e que acreditava ter caído em uma cilada.

Ele ficaria só dois dias no país, resolvendo questões burocráticas de um novo investimento que ele havia feito pela internet, segundo afirmou a esposa, Ana Lúcia Silva. Ele precisava assinar os documentos pessoalmente. Após esse período, seguiria para a Espanha, onde daria um treinamento. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos.

Segundo a família do empresário, por não falar alemão, ele havia contratado os dois profissionais para o acompanhar durante sua estadia na Suíça. Os familiares não sabem se ele chegou a encontrar com os tradutores. Duas malas pertencentes a Márcio foram extraviadas e ainda não foram localizadas, segundo a família.

Antes e desaparecer, Márcio afirmou que teve as digitais recolhidas, assim como o passaporte. O telefone dele ficou sem sinal pouco tempo depois, informou a esposa em publicação nas redes sociais.