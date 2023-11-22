Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Brasileiro que estava desaparecido na Suíça é encontrado, diz família
Após duas semanas

Brasileiro que estava desaparecido na Suíça é encontrado, diz família

Família afirma que provavelmente empresário estava em um cativeiro e que havia conseguido ligar afirmando que tinha escapado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2023 às 07:49

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 07:49

O empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que estava desaparecido há quase duas semanas Suíça, foi encontrado nesta terça-feira (21).
O empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que estava desaparecido há quase duas semanas Suíça, foi encontrado nesta terça-feira (21). Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, que estava desaparecido há quase duas semanas Suíça, foi encontrado nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada ao UOL pela família.
O familiar disse que o brasileiro "conseguiu escapar" de onde estava e enviou uma mensagem para a esposa. "Conversaram com ele rápido, ele estava indo para a delegacia. [...] Agora, ele está na polícia e não estamos conseguindo falar com ele", disse.
O cunhado ressaltou que novas informações devem ser divulgadas após o depoimento. "Sabemos que ele está bem cansado, bem esgotado, mas está bem. Ele conseguiu fugir. Então, provavelmente, era um cativeiro. Mas não dá para afirmar isso ainda agora", completou.
Nas redes sociais, a esposa do brasileiro, Ana Lúcia Silva, agradeceu as mensagens de solidariedade. Ela também disse que o marido "está passando bem".

Relembre o caso

Márcio Rodrigues da Silva, que é de Itupeva (SP), desapareceu no dia 8 de novembro, quando foi até Zurique para assinar um contrato.
O último contato dele com a família foi por um áudio enviado à esposa, em tom preocupado. Ele chegou a afirmar que teve o passaporte recolhido e que acreditava ter caído em uma cilada.
Ele ficaria só dois dias no país, resolvendo questões burocráticas de um novo investimento que ele havia feito pela internet, segundo afirmou a esposa, Ana Lúcia Silva. Ele precisava assinar os documentos pessoalmente. Após esse período, seguiria para a Espanha, onde daria um treinamento. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos.
Segundo a família do empresário, por não falar alemão, ele havia contratado os dois profissionais para o acompanhar durante sua estadia na Suíça. Os familiares não sabem se ele chegou a encontrar com os tradutores. Duas malas pertencentes a Márcio foram extraviadas e ainda não foram localizadas, segundo a família.
Antes e desaparecer, Márcio afirmou que teve as digitais recolhidas, assim como o passaporte. O telefone dele ficou sem sinal pouco tempo depois, informou a esposa em publicação nas redes sociais.
A polícia local abriu uma investigação para apurar o desaparecimento do brasileiro. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado na Polícia Civil de São Paulo e o Itamaraty foi acionado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados