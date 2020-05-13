Brasil supera França em infectados e passa a ser 6º país em contaminações

No entanto, o Brasil se diferencia dos países que ocupam os primeiros lugares no ranking de contaminados por um aspecto importante: a baixa quantidade de testes de covid-19 já realizados. De acordo com a plataforma independente Worldometers, o Brasil tem uma taxa de 3,4 mil testes feitos por milhão de habitantes (pmh), índice que é de 45,2 mil pmh na Itália, de 30,8 mil pmh no Reino Unido, de 40,9 mil pmg na Rússia, de 52,7 mil pmh na Espanha, de 30,3 mil pmh nos Estados Unidos, de 21,2 mil pmh na França e de 32,8 mil pmh na Alemanha, para citar os países com mais casos de covid-19 identificados até o momento.